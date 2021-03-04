توفي شيخ شمل قبايل السلقا الشيخ سليمان مرضي الرفدي، اليوم، ويصلى عليه غدًا الجمعة بعد صلاة العصر في منطقة الرياض.
ويوارى الثرى الفقيد - رحمه الله - في مقبرة النسيم. "سبق" تقدم العزاء لذويه، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفاة "الرفدي" شيخ شمل قبايل السلقا
توفي شيخ شمل قبايل السلقا الشيخ سليمان مرضي الرفدي، اليوم، ويصلى عليه غدًا الجمعة بعد صلاة العصر في منطقة الرياض.
ويوارى الثرى الفقيد - رحمه الله - في مقبرة النسيم. "سبق" تقدم العزاء لذويه، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي شيخ شمل قبايل السلقا الشيخ سليمان مرضي الرفدي، اليوم، ويصلى عليه غدًا الجمعة بعد صلاة العصر في منطقة الرياض.
وفاة "الرفدي" شيخ شمل قبايل السلقا
توفي شيخ شمل قبايل السلقا الشيخ سليمان مرضي الرفدي، اليوم، ويصلى عليه غدًا الجمعة بعد صلاة العصر في منطقة الرياض.
ويوارى الثرى الفقيد - رحمه الله - في مقبرة النسيم. "سبق" تقدم العزاء لذويه، "إنا لله وإنا إليه راجعون".