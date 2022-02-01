النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إمارة مكة": إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

في عملية جاءت بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار

قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".

أمانة العاصمة المقدسة طريق الهدا أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إمارة مكة": إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين
سبق

قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:03 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:31 AM

"إمارة مكة": إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

في عملية جاءت بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,147

قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,097
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,856
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,978
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,812

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة