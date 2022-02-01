وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".

قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

"إمارة مكة": إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-01 قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين. وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 09:03 AM

اخر تعديل 01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 11:31 AM

"إمارة مكة": إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين في عملية جاءت بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار





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قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".