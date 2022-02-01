"إمارة مكة": إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".
قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".أمانة العاصمة المقدسة طريق الهدا أمطار
قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".
قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إنه جرى إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية إعادة الفتح جاءت "بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار".