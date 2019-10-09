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"العمل": 1200 مفتش لحماية المتطوعين من الاستغلال.. وعقود تحفظ حقوقهم

أكدت أن "النظام التطوعي" سيسهم في تنظيم العمل بالمنظمات الربحية

أكدت المدير العام للتطوع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك أن هناك ضوابط وضعتها الوزارة لحماية المتطوعين من الاستغلال، من بينها أن يكون العمل في المجال التنموي، وإذا كان هناك تعاقد بين قطاع حكومي وقطاع غير ربحي يكون مقدمًا ضمن العرض بمقابل مادي للمتطوع.

وأضافت في اتصال هاتفي مع برنامج معالي المواطن على قناة mbc بأن "الوزارة قامت بخطوات استباقية مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، وتم عمل ضوابط، وكان هناك تجاوب رائع من جميع القطاعات".

وشددت مشاعل مبارك على أن "نظام العمل التطوعي سيسهم في تنظيم العمل التطوعي للمتطوعين في المنظمات الربحية لحماية حقوقهم. أما في المنظمات غير الربحية فمن حقه التطوع بدون مقابل".

وتابعت: "أصدرنا بيانًا أكدنا من خلاله على ضرورة وجود عقود عمالية بين الشركات والمتطوعين، تحفظ حقوقهم، ويكون محددًا بفترة زمنية. وهناك جزاءات وعقوبات للمخالفين".

وأردفت: "في أرض الواقع توجد مخالفات، وفي المواسم هناك أكثر من ألف مفتش يعملون بشكل ميداني، نحو 200 سيدة و1000 رجل، إضافة إلى وجود تطبيق لرصد المخالفات. ونتمنى من الجميع التفاعل الإيجابي، ونستقبل أيضًا المخالفات عبر الرقم 919911".


وزارة العمل المدير العام للتطوع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك النظام التطوعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل": 1200 مفتش لحماية المتطوعين من الاستغلال.. وعقود تحفظ حقوقهم
سبق

أكدت المدير العام للتطوع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك أن هناك ضوابط وضعتها الوزارة لحماية المتطوعين من الاستغلال، من بينها أن يكون العمل في المجال التنموي، وإذا كان هناك تعاقد بين قطاع حكومي وقطاع غير ربحي يكون مقدمًا ضمن العرض بمقابل مادي للمتطوع.

وأضافت في اتصال هاتفي مع برنامج معالي المواطن على قناة mbc بأن "الوزارة قامت بخطوات استباقية مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، وتم عمل ضوابط، وكان هناك تجاوب رائع من جميع القطاعات".

وشددت مشاعل مبارك على أن "نظام العمل التطوعي سيسهم في تنظيم العمل التطوعي للمتطوعين في المنظمات الربحية لحماية حقوقهم. أما في المنظمات غير الربحية فمن حقه التطوع بدون مقابل".

وتابعت: "أصدرنا بيانًا أكدنا من خلاله على ضرورة وجود عقود عمالية بين الشركات والمتطوعين، تحفظ حقوقهم، ويكون محددًا بفترة زمنية. وهناك جزاءات وعقوبات للمخالفين".

وأردفت: "في أرض الواقع توجد مخالفات، وفي المواسم هناك أكثر من ألف مفتش يعملون بشكل ميداني، نحو 200 سيدة و1000 رجل، إضافة إلى وجود تطبيق لرصد المخالفات. ونتمنى من الجميع التفاعل الإيجابي، ونستقبل أيضًا المخالفات عبر الرقم 919911".


09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:54 PM

"العمل": 1200 مفتش لحماية المتطوعين من الاستغلال.. وعقود تحفظ حقوقهم

أكدت أن "النظام التطوعي" سيسهم في تنظيم العمل بالمنظمات الربحية

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زيد الخمشي - الرياض
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أكدت المدير العام للتطوع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك أن هناك ضوابط وضعتها الوزارة لحماية المتطوعين من الاستغلال، من بينها أن يكون العمل في المجال التنموي، وإذا كان هناك تعاقد بين قطاع حكومي وقطاع غير ربحي يكون مقدمًا ضمن العرض بمقابل مادي للمتطوع.

وأضافت في اتصال هاتفي مع برنامج معالي المواطن على قناة mbc بأن "الوزارة قامت بخطوات استباقية مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، وتم عمل ضوابط، وكان هناك تجاوب رائع من جميع القطاعات".

وشددت مشاعل مبارك على أن "نظام العمل التطوعي سيسهم في تنظيم العمل التطوعي للمتطوعين في المنظمات الربحية لحماية حقوقهم. أما في المنظمات غير الربحية فمن حقه التطوع بدون مقابل".

وتابعت: "أصدرنا بيانًا أكدنا من خلاله على ضرورة وجود عقود عمالية بين الشركات والمتطوعين، تحفظ حقوقهم، ويكون محددًا بفترة زمنية. وهناك جزاءات وعقوبات للمخالفين".

وأردفت: "في أرض الواقع توجد مخالفات، وفي المواسم هناك أكثر من ألف مفتش يعملون بشكل ميداني، نحو 200 سيدة و1000 رجل، إضافة إلى وجود تطبيق لرصد المخالفات. ونتمنى من الجميع التفاعل الإيجابي، ونستقبل أيضًا المخالفات عبر الرقم 919911".


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