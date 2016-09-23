النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91

تكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية وتوعوية متكاملة لهذه المناسبة

أكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بتكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية توعوية متكاملة، لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن تنفذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال اليوم الوطني ٩١، بعمل متكامل يركز على التواجد والتمركز والجولات حول المجمعات التجارية والمنتزهات والأماكن العامة والحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة، مشدداً بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتباع الاحترازات اللازمة فيما يخص جائحة كورونا، والتعامل مع أفراد المجتمع وتوجيههم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة واهتمام ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، في مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن تذكرنا بنعمة التوحيد وما حبانا الله به من أمن وأمان ورغد عيش في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91
سبق

أكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بتكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية توعوية متكاملة، لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن تنفذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال اليوم الوطني ٩١، بعمل متكامل يركز على التواجد والتمركز والجولات حول المجمعات التجارية والمنتزهات والأماكن العامة والحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة، مشدداً بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتباع الاحترازات اللازمة فيما يخص جائحة كورونا، والتعامل مع أفراد المجتمع وتوجيههم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة واهتمام ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، في مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن تذكرنا بنعمة التوحيد وما حبانا الله به من أمن وأمان ورغد عيش في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
03:10 PM

الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91

تكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية وتوعوية متكاملة لهذه المناسبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
681

أكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بتكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية توعوية متكاملة، لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن تنفذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال اليوم الوطني ٩١، بعمل متكامل يركز على التواجد والتمركز والجولات حول المجمعات التجارية والمنتزهات والأماكن العامة والحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة، مشدداً بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتباع الاحترازات اللازمة فيما يخص جائحة كورونا، والتعامل مع أفراد المجتمع وتوجيههم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة واهتمام ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، في مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن تذكرنا بنعمة التوحيد وما حبانا الله به من أمن وأمان ورغد عيش في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,898
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة