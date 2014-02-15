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شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتخذت الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أمن الحدود شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:34 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:06 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتخذت الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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