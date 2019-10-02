شاهد.. سيول جازان تقطع طرقًا وتحاصر قرى.. ومخاطر من تجمعات المياه

الأهالي طالبوا بإيجاد حلول للقرى المحتجزة في الريث وصبيا وضمد

تسببت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان الثلاثاء باحتجازات وانقطاع طرق، وعزل قرى بأكملها نظرًا لعدم توافر جسور عبور في بعض المواقع والقرى.

وتفصيلاً، كشفت مقاطع فيديو وصور، رصدتها "سبق"، وأخرى متداولة، مشاهد من أمطار أمس. فيما باشرت الجهات المعنية مستنفرة جهودها لاتخاذ الإجراءات، ومتابعة تدفق السيول.

وباتت قرى في صبيا في انقطاع تام بسبب حصار واديَي وساع وشهدان وعدد من السيول الصغيرة، ومن تلك القرى الوجية وأم القضب وطناطن والمقبص وقرى ضفاف وادي شهدان شمال وشرق محافظة صبيا.

وناشد سكان تلك القرى الجهات المعنية وضع جسر أو حلول للانقطاعات المتكررة في تلك القرى، وخصوصًا أن بعضها متقاربة.

وفي الشقيق بمحافظة الدرب تعيش قريتا عجيبي والدملج معاناة انقطاع متكررة لليوم الثاني نظرًا لجريان السيول بكثافة كبيرة؛ ما تسبب في حصار أهلهما حال الاضطرار للخروج للمستشفى أو خلافه. كما يناشد الأهالي الجهات العليا اعتماد وتنفيذ جسر للقرى.

وتسببت السيول من وادي شهدان في قطع طريق صبيا - العدايا، ونجا بعض قادة المركبات في طريق الريث من مخاطر كبيرة نظرًا لجريان المياه بالقرب من إحدى التحويلات في الطريق الرابط بين الريث ومركز الحقو في بيش. وعلقت عدد من المركبات بعد محاولات عبور متعمد لمجرى الأودية الصغيرة في مركز الحقو، فيما انقلبت مركبة بسبب قوة السيل الذي اجتاح دوار طريق الحضرور قرب الموسم جنوب جازان.

وشهد عدد من المحافظات والمدن والقرى تجمعات للمياه في الشوارع وسط مطالبات جهات الاختصاص بعمل تصريف لمياه الأمطار في محافظات ضمد وصبيا.

وأكد عدد من المارة على الطريق الدولي في صبيا، وتحديدًا جسر أبو القعايد، أنهم شعروا باهتزازات قوية في الجسر خلال جريان السيول، وهو الجسر الذي كان قد تعرض لانكشاف أساساته في وقت سابق.

وفتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان في محافظة صبيا الطريق الدولي لعبور المركبات بعد إغلاقه بسبب السيول التي شهدها مجرى وادي شهدان بقرية أبو القعايد، وتجاوزت المجرى لتقطع الطريق.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.