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رعد ورياح وأتربة .. 7 إنذارات جديدة تزامن "الماطرة" بهذه المناطق

أطلقتها "الأرصاد" ليلة أمس وتتواصل ظهراً وتتواكب بتدني رؤية مساءً

تزامناً مع الحالة الماطرة التي تأثرت بها مناطق عدة، ليلة أمس، واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها المتفرقة؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 7 تنبيهات.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة مساء اليوم، يشمل: أضم والطائف والعرضيات وميسان.

كما صدر لمكة تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة مع تدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة وجدة ورابغ ورنية.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية ظهراً، يشمل: العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والدرعية والدلم والرين والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، تشمل طريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، تشمل القريات وسكاكا.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية حتى السادسة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

حالة الطقس أمطار رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رعد ورياح وأتربة .. 7 إنذارات جديدة تزامن "الماطرة" بهذه المناطق
سبق

تزامناً مع الحالة الماطرة التي تأثرت بها مناطق عدة، ليلة أمس، واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها المتفرقة؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 7 تنبيهات.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة مساء اليوم، يشمل: أضم والطائف والعرضيات وميسان.

كما صدر لمكة تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة مع تدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة وجدة ورابغ ورنية.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية ظهراً، يشمل: العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والدرعية والدلم والرين والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، تشمل طريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، تشمل القريات وسكاكا.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية حتى السادسة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:34 AM

رعد ورياح وأتربة .. 7 إنذارات جديدة تزامن "الماطرة" بهذه المناطق

أطلقتها "الأرصاد" ليلة أمس وتتواصل ظهراً وتتواكب بتدني رؤية مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامناً مع الحالة الماطرة التي تأثرت بها مناطق عدة، ليلة أمس، واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها المتفرقة؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 7 تنبيهات.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة مساء اليوم، يشمل: أضم والطائف والعرضيات وميسان.

كما صدر لمكة تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة مع تدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة وجدة ورابغ ورنية.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية ظهراً، يشمل: العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والدرعية والدلم والرين والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، تشمل طريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، تشمل القريات وسكاكا.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية حتى السادسة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

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