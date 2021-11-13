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برشلونة يعلن رسميًّا عودة داني ألفيس إلى صفوفه

أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل نادي برشلونة وداني ألفيس إلى اتفاق مبدئي على انضمام اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم للفترة المتبقية من الموسم الحالي".

وتابع البيان: "وسينضم البرازيلي إلى التدريبات من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من اللعب حتى يناير".

الجدير ذكره أن اللاعب البالغ عمره 38 عامًا سبق أن لعب في صفوف النادي الكتالوني بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب، فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين ألقاب أخرى عدة.

وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عامًا ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكنه فسخ عقده في سبتمبر بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.

برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يعلن رسميًّا عودة داني ألفيس إلى صفوفه
سبق

أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل نادي برشلونة وداني ألفيس إلى اتفاق مبدئي على انضمام اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم للفترة المتبقية من الموسم الحالي".

وتابع البيان: "وسينضم البرازيلي إلى التدريبات من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من اللعب حتى يناير".

الجدير ذكره أن اللاعب البالغ عمره 38 عامًا سبق أن لعب في صفوف النادي الكتالوني بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب، فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين ألقاب أخرى عدة.

وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عامًا ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكنه فسخ عقده في سبتمبر بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
12:10 AM

برشلونة يعلن رسميًّا عودة داني ألفيس إلى صفوفه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل نادي برشلونة وداني ألفيس إلى اتفاق مبدئي على انضمام اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم للفترة المتبقية من الموسم الحالي".

وتابع البيان: "وسينضم البرازيلي إلى التدريبات من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من اللعب حتى يناير".

الجدير ذكره أن اللاعب البالغ عمره 38 عامًا سبق أن لعب في صفوف النادي الكتالوني بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب، فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين ألقاب أخرى عدة.

وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عامًا ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكنه فسخ عقده في سبتمبر بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.

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