في ثاني مبارياته الآسيوية.. أخضر السلة يواجه سوريا

يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة غداً الأحد نظيره السوري عند الساعة 7:15 في ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية النهائية لكرة السلة على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني على المنتخب السوري بعد فوزه على نظيره القطري في المباراة الافتتاحية.

وكان المنتخب السعودي أجرى اليوم السبت الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة، وركز خلالها مدربه الوطني علي السنحاني على مفاتيح قوة المنتخب السوري الذي يعتمد على الأداء السريع والتنويع في الأداء الهجومي.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد اجتمع مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأكد عليهم أهمية تحقيق الفوز ونقاط المباراة، خاصة أن مشوار المنتخب طويل في التصفيات ولن يكون سهلًا في ظل تقارب المستويات الفنية للمنتخبات، وفوزهم يضعهم في وضع جيد ومريح في التأهل للنهائيات.

السنحاني: المباراة لن تكون سهلة

أكد مدرب المنتخب السعودي الوطني علي السنحاني أن المباراة لن تكون سهلة، والمنتخب السوري يعتبر من المنتخبات القوية وصاحب تاريخ جيد في الكرة الآسيوية، ولديه لاعبون أصحاب خبرة وخسارته أمام إيران بفارق كبير لا تعكس ذلك، وندرك جيدًا أنه سيرمي بكامل أوراقه في المباراة، ولدى ثقة كاملة في أداء اللاعبين بالفوز ونقاط المباراة.