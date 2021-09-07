"التجارة" تستدعي 162 مجفف ملابس وهذا نوعه
قالت: لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 162 مجفف ملابس من نوع "NIKAI" .
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
"التجارة" تستدعي 162 مجفف ملابس وهذا نوعه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-07
أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 162 مجفف ملابس من نوع "NIKAI" .
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
02:19 PM
"التجارة" تستدعي 162 مجفف ملابس وهذا نوعه
قالت: لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 162 مجفف ملابس من نوع "NIKAI" .
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.