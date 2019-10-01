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"عمل الرياض" يضبط 587 مخالفة ويُنذر 618 منشأة

خلال أسبوعين عبر الجولات التفتيشية على المنشآت

قامت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: (الرياض، والخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 587 مخالفة، وإنذار 618 منشأة خلال أسبوعين.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضبط سوق العمل، وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات؛ مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد شملت "5805" زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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"عمل الرياض" يضبط 587 مخالفة ويُنذر 618 منشأة
سبق

قامت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: (الرياض، والخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 587 مخالفة، وإنذار 618 منشأة خلال أسبوعين.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضبط سوق العمل، وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات؛ مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد شملت "5805" زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:00 AM

"عمل الرياض" يضبط 587 مخالفة ويُنذر 618 منشأة

خلال أسبوعين عبر الجولات التفتيشية على المنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: (الرياض، والخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 587 مخالفة، وإنذار 618 منشأة خلال أسبوعين.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضبط سوق العمل، وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات؛ مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد شملت "5805" زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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