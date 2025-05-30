النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحاكم العامة تُصدر أكثر من ١١ ألف حكم خلال رمضان

أصدرت المحاكم العامة في المملكة أكثر من 11 ألف حكم خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها وزارة العدل اليوم؛ حيث تصدرت المحكمة العامة بالرياض بأكثر من ٢٠٠٠ حكم، تليها المحكمة العامة في جدة بأكثر من ١٧٠٠ حكم، ثم المحكمة العامة بمكة المكرمة بـ٥٠٠ حكم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المحاكم العامة تُصدر أكثر من ١١ ألف حكم خلال رمضان
سبق

أصدرت المحاكم العامة في المملكة أكثر من 11 ألف حكم خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها وزارة العدل اليوم؛ حيث تصدرت المحكمة العامة بالرياض بأكثر من ٢٠٠٠ حكم، تليها المحكمة العامة في جدة بأكثر من ١٧٠٠ حكم، ثم المحكمة العامة بمكة المكرمة بـ٥٠٠ حكم.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
07:24 PM

المحاكم العامة تُصدر أكثر من ١١ ألف حكم خلال رمضان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
772

أصدرت المحاكم العامة في المملكة أكثر من 11 ألف حكم خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها وزارة العدل اليوم؛ حيث تصدرت المحكمة العامة بالرياض بأكثر من ٢٠٠٠ حكم، تليها المحكمة العامة في جدة بأكثر من ١٧٠٠ حكم، ثم المحكمة العامة بمكة المكرمة بـ٥٠٠ حكم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,132
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,998
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,672

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة