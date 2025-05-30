المحاكم العامة تُصدر أكثر من ١١ ألف حكم خلال رمضان

أصدرت المحاكم العامة في المملكة أكثر من 11 ألف حكم خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها وزارة العدل اليوم؛ حيث تصدرت المحكمة العامة بالرياض بأكثر من ٢٠٠٠ حكم، تليها المحكمة العامة في جدة بأكثر من ١٧٠٠ حكم، ثم المحكمة العامة بمكة المكرمة بـ٥٠٠ حكم.