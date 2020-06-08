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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

2 حالة تماثلت للشفاء من المرض

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 1087 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 1087 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
02:39 PM

تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

2 حالة تماثلت للشفاء من المرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 1087 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.

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