النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

الآسيوي لكرة القدم يمنح "حمدالله" جائزة هداف دوري الأبطال 2020

حقق مهاجم فريق النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، جائزة هداف دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020، حيث منح الاتحاد الآسيوي الجائزة للمغربي "حمدالله" بعد إحرازه 7 أهداف في البطولة .
وكان النصر قد خرج من دور نصف نهائي البطولة القارية .
وتمكن البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي من معادلة عدد أهداف عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعدما أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي حققه الفريق الكوري على حساب بيرسبوليس (2-1).

مهاجم فريق النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الآسيوي لكرة القدم يمنح "حمدالله" جائزة هداف دوري الأبطال 2020
سبق

حقق مهاجم فريق النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، جائزة هداف دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020، حيث منح الاتحاد الآسيوي الجائزة للمغربي "حمدالله" بعد إحرازه 7 أهداف في البطولة .
وكان النصر قد خرج من دور نصف نهائي البطولة القارية .
وتمكن البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي من معادلة عدد أهداف عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعدما أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي حققه الفريق الكوري على حساب بيرسبوليس (2-1).

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
07:19 PM

الآسيوي لكرة القدم يمنح "حمدالله" جائزة هداف دوري الأبطال 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
160

حقق مهاجم فريق النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، جائزة هداف دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020، حيث منح الاتحاد الآسيوي الجائزة للمغربي "حمدالله" بعد إحرازه 7 أهداف في البطولة .
وكان النصر قد خرج من دور نصف نهائي البطولة القارية .
وتمكن البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي من معادلة عدد أهداف عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعدما أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي حققه الفريق الكوري على حساب بيرسبوليس (2-1).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,685
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,624
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة