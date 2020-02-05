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اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل ضرتها

تزوجته بعد شهرين من وقوع الجريمة

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو، وجّهت اتهامًا لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرتها؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأصدرت الشرطة الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق "مايسياه" زوجة "ثاباني"، بعدما تخلّفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل "ليبوليلو" زوجة "ثاباني" الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017.

ووفقًا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا؛ فقد "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت "ليبوليلو" بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسًا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل؛ فيما تزوج "ثاباني" و"مايسياه" بعد شهرين من وقوع الجريمة.

توماس ثاباني هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا

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اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل ضرتها
سبق

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو، وجّهت اتهامًا لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرتها؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأصدرت الشرطة الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق "مايسياه" زوجة "ثاباني"، بعدما تخلّفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل "ليبوليلو" زوجة "ثاباني" الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017.

ووفقًا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا؛ فقد "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت "ليبوليلو" بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسًا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل؛ فيما تزوج "ثاباني" و"مايسياه" بعد شهرين من وقوع الجريمة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:31 AM

اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل ضرتها

تزوجته بعد شهرين من وقوع الجريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو، وجّهت اتهامًا لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرتها؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأصدرت الشرطة الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق "مايسياه" زوجة "ثاباني"، بعدما تخلّفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل "ليبوليلو" زوجة "ثاباني" الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017.

ووفقًا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا؛ فقد "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت "ليبوليلو" بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسًا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل؛ فيما تزوج "ثاباني" و"مايسياه" بعد شهرين من وقوع الجريمة.

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