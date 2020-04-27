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"السديس" يلتقي القيادات الأمنية ويشيد بجهودهم لحماية أمن المقدسات وحفظ البلاد

رفع شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ونائب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، العميد أحمد بن صالح الجهني، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية.

ورحّب "السديس" بالقيادات الأمنية التي شرفها الله بحفظ أمن هذه البلاد، مشيدًا بجهود القيادات الأمنية والعسكرية، التي بذلت -ولا تزال تبذل - جل الطاقات والإمكانات لحماية أمن هذه المقدسات، وحفظ هذا البلد الأمين.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.


حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد

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"السديس" يلتقي القيادات الأمنية ويشيد بجهودهم لحماية أمن المقدسات وحفظ البلاد
سبق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ونائب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، العميد أحمد بن صالح الجهني، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية.

ورحّب "السديس" بالقيادات الأمنية التي شرفها الله بحفظ أمن هذه البلاد، مشيدًا بجهود القيادات الأمنية والعسكرية، التي بذلت -ولا تزال تبذل - جل الطاقات والإمكانات لحماية أمن هذه المقدسات، وحفظ هذا البلد الأمين.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.


حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:54 PM

"السديس" يلتقي القيادات الأمنية ويشيد بجهودهم لحماية أمن المقدسات وحفظ البلاد

رفع شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ونائب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، العميد أحمد بن صالح الجهني، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية.

ورحّب "السديس" بالقيادات الأمنية التي شرفها الله بحفظ أمن هذه البلاد، مشيدًا بجهود القيادات الأمنية والعسكرية، التي بذلت -ولا تزال تبذل - جل الطاقات والإمكانات لحماية أمن هذه المقدسات، وحفظ هذا البلد الأمين.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.


حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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