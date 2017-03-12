من الصين لإيطاليا وأمريكا.. 4 آلاف وفاة والخريطة تتمدد وهذه آخر تطورات "كورونا"

تعليق دوري السلة الأمريكي للمحترفين بعد إصابة أحد اللاعبين.. و"كونتي": معًا يمكننا فعل ذلك

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل إصابات جديدة حول العالم؛ في حين تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ4 آلاف فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميًّا"؛ لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

"الصحة العالمية"

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعَفَ عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضًا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.

وأضاف: "يمكن تصنيف "كوفيد- 19" الآن على أنه جائحة، لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وأكد المدير العام للمنظمة الدولية أن "توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغير تقييم الخطر الذي يشكّله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، كما لا يغير ما يتعين على الدول القيام به".

الصين

كشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الخميس، أن البر الرئيسي سجّل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضًا من 24 حالة في اليوم السابق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80793 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، 10 حالات من الوفيات الجديدة، ومنها 7 حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وذكرت مقاطعة هوبي الصينية في بيان الخميس، أنه تم البدء في رفع القيود على الإنتاج وتخفيف القيود على السفر لبعض المناطق.

إيطاليا

وأمس أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إغلاق كل المحلات التجارية، والبارات، والمطاعم، باستثناء الصيدليات ومتاجر الأغذية، في إطار الجهود الإضافية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي كلمة للأمة، حثّ "كونتي" الشعب الإيطالي على التمسك بالأمل؛ محذّرًا من ارتفاع أعداد المصابين لفترة من الزمن، وقال إن من المرجح أن يستغرق الأمر أسابيع قبل أن ينحسر الوباء، وأضاف: "معًا يمكننا فعل ذلك".

تايلاند

وسجلت تايلاند الخميس، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 70.

اليونان

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، وفاة شخص (66 عامًا) جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة: إن هذا الشخص المصاب، الذي لم يكشف عن هويته، دخل إلى مستشفى في مدينة باتراس الواقعة غربي اليونان في الثاني من مارس، عقب عودته من جولة شملت إسرائيل ومصر.

أمريكا

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا على موقعها الإلكتروني الأربعاء، تنصح فيه المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج؛ بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا.

وجاء في البيان: "تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بإعادة التفكير في السفر للخارج؛ نظرًا للتأثير العالمي لفيروس كوفيد 19".

وأضاف البيان: "مناطق كثيرة في أنحاء العالم تشهد الآن تفشيًا لفيروس كوفيد 19، وتتخذ إجراءات ربما تُقيّد حركة المسافر؛ بما في ذلك الحجر الصحي والقيود على الحدود".

وفي وقت سابق، قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"؛ وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد؛ بحسب ما كشفه موقع "إي إس بي إن".

وقالت الرابطة في بيان: إنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة (الأربعاء) حتى إشعار آخر"؛ مضيفة: "ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضيّ قُدمًا فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

واتخذت الرابطة القرار مباشرة، بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لشبكة "إي إس بي إن" بأن إصابة "روبير" بالفيروس كانت السبب خلف قرار تعليق المباراة، ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.