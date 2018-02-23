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شاهد.. "الله يعطيك خيرها" يعرض لقاءات مع محكومين بالقصاص بسبب قضايا مرورية!

المقام السامي أمر بدفع 900.000 ريال لإطلاق أحدهم بعد غدر مكفوله به

استعرض برنامج "الله يعطيك خيرها"، الذي يُبث عبر قناة الإخبارية، في حلقته السابعة عشرة من الموسم الثاني، التي عرضت ظهر اليوم، زيارة فريق البرنامج بقيادة المذيع يوسف الجراح إلى سجن الملز؛ لتسجيل لقاءات تلفزيونية للموقوفين في القضايا المرورية.


ومن أبرز القضايا التي عرضها البرنامج أحد المساجين الذي حُكم عليه بالقصاص نظير تسببه في وفاة طفلة لاصطدامه بباص نقل مدرسي، يقلُّ 12 فتاة في عمر الزهور. كما أبدى أحد الموقوفين ندمه على فعله بعد انحراف مركبته على أحد الطرق الدائرية بمدينة الرياض بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء قيادته بتهور على سرعة تتجاوز الـ 170 كم/ س؛ ما أدى إلى ارتطامه بمركبة أخرى؛ ما تسبب في مقتل قائدها بسلاح "التهور". كما أجرى الجراح لقاءً مع أحد الموقوفين "بحسن نية"؛ إذ قام بكفالة أحد العمالة حضوريًّا بعد تسببه في حادث مروري، أدى إلى وفاة 3 أشخاص؛ ليفاجأ بهروب العامل إلى خارج السعودية؛ ما أدى إلى إيقافه أكثر من 6 سنوات نظير عجزه عن سداد مبلغ الدية، الذي بلغ 900.000 ريال، إلا أن الموقوف "عادل" ذا الموقف السامي نال موافقة المقام السامي على سداد مبلغ الدية، وهو بانتظار إكمال الإجراءات لإطلاق سراحه.

الجدير بالذكر أن البرنامج التلفزيوني كان قد حصل على أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال عشر حلقات فقط، تفاعل معها عدد من المشاهير إيمانًا بدورهم الاجتماعي عبر وسم "#يعطيك_خيرها_5 مليون_مشاهدة" على "تويتر".

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شاهد.. "الله يعطيك خيرها" يعرض لقاءات مع محكومين بالقصاص بسبب قضايا مرورية!
سبق

استعرض برنامج "الله يعطيك خيرها"، الذي يُبث عبر قناة الإخبارية، في حلقته السابعة عشرة من الموسم الثاني، التي عرضت ظهر اليوم، زيارة فريق البرنامج بقيادة المذيع يوسف الجراح إلى سجن الملز؛ لتسجيل لقاءات تلفزيونية للموقوفين في القضايا المرورية.


ومن أبرز القضايا التي عرضها البرنامج أحد المساجين الذي حُكم عليه بالقصاص نظير تسببه في وفاة طفلة لاصطدامه بباص نقل مدرسي، يقلُّ 12 فتاة في عمر الزهور. كما أبدى أحد الموقوفين ندمه على فعله بعد انحراف مركبته على أحد الطرق الدائرية بمدينة الرياض بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء قيادته بتهور على سرعة تتجاوز الـ 170 كم/ س؛ ما أدى إلى ارتطامه بمركبة أخرى؛ ما تسبب في مقتل قائدها بسلاح "التهور". كما أجرى الجراح لقاءً مع أحد الموقوفين "بحسن نية"؛ إذ قام بكفالة أحد العمالة حضوريًّا بعد تسببه في حادث مروري، أدى إلى وفاة 3 أشخاص؛ ليفاجأ بهروب العامل إلى خارج السعودية؛ ما أدى إلى إيقافه أكثر من 6 سنوات نظير عجزه عن سداد مبلغ الدية، الذي بلغ 900.000 ريال، إلا أن الموقوف "عادل" ذا الموقف السامي نال موافقة المقام السامي على سداد مبلغ الدية، وهو بانتظار إكمال الإجراءات لإطلاق سراحه.

الجدير بالذكر أن البرنامج التلفزيوني كان قد حصل على أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال عشر حلقات فقط، تفاعل معها عدد من المشاهير إيمانًا بدورهم الاجتماعي عبر وسم "#يعطيك_خيرها_5 مليون_مشاهدة" على "تويتر".

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
10:05 PM

شاهد.. "الله يعطيك خيرها" يعرض لقاءات مع محكومين بالقصاص بسبب قضايا مرورية!

المقام السامي أمر بدفع 900.000 ريال لإطلاق أحدهم بعد غدر مكفوله به

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عبدالله البرقاوي - الرياض
7
16,859

استعرض برنامج "الله يعطيك خيرها"، الذي يُبث عبر قناة الإخبارية، في حلقته السابعة عشرة من الموسم الثاني، التي عرضت ظهر اليوم، زيارة فريق البرنامج بقيادة المذيع يوسف الجراح إلى سجن الملز؛ لتسجيل لقاءات تلفزيونية للموقوفين في القضايا المرورية.


ومن أبرز القضايا التي عرضها البرنامج أحد المساجين الذي حُكم عليه بالقصاص نظير تسببه في وفاة طفلة لاصطدامه بباص نقل مدرسي، يقلُّ 12 فتاة في عمر الزهور. كما أبدى أحد الموقوفين ندمه على فعله بعد انحراف مركبته على أحد الطرق الدائرية بمدينة الرياض بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء قيادته بتهور على سرعة تتجاوز الـ 170 كم/ س؛ ما أدى إلى ارتطامه بمركبة أخرى؛ ما تسبب في مقتل قائدها بسلاح "التهور". كما أجرى الجراح لقاءً مع أحد الموقوفين "بحسن نية"؛ إذ قام بكفالة أحد العمالة حضوريًّا بعد تسببه في حادث مروري، أدى إلى وفاة 3 أشخاص؛ ليفاجأ بهروب العامل إلى خارج السعودية؛ ما أدى إلى إيقافه أكثر من 6 سنوات نظير عجزه عن سداد مبلغ الدية، الذي بلغ 900.000 ريال، إلا أن الموقوف "عادل" ذا الموقف السامي نال موافقة المقام السامي على سداد مبلغ الدية، وهو بانتظار إكمال الإجراءات لإطلاق سراحه.

الجدير بالذكر أن البرنامج التلفزيوني كان قد حصل على أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال عشر حلقات فقط، تفاعل معها عدد من المشاهير إيمانًا بدورهم الاجتماعي عبر وسم "#يعطيك_خيرها_5 مليون_مشاهدة" على "تويتر".

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