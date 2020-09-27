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"مرور مكة": يقف على مخالفة دوران بطريق المعيصم باتجاه الشرائع

بعد توثيق "سبق" لما يشكّله من خطر

علمت "سبق" أن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت، مساء أمس، على موقع يشكل خطراً على مرتادي طريق الشرائع باتجاه السيل، وذلك تجاوباً مع "سبق" بعد توثيقها للموقع، وما يشكله من خطر؛ بسبب مخالفة الدوران للدخول إلى أحد الأحياء في المخطط.

"سبق" وثقت جانباً من ذلك الدوران، وما يشكله من خطر؛ بسبب اعتراض المركبات القادمة من طريق جبل النور باتجاه الشرائع، وقيام بعض قائدي المركبات بالدخول إلى الحي الواقع بعد كوبري المعيصم، وذلك من خلال الانعطاف يميناً وعكس الطريق، مما يتسبب باعتراضهم للمركبات القادمة من الدائري الرابع باتجاه الشرائع.

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"مرور مكة": يقف على مخالفة دوران بطريق المعيصم باتجاه الشرائع
سبق

علمت "سبق" أن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت، مساء أمس، على موقع يشكل خطراً على مرتادي طريق الشرائع باتجاه السيل، وذلك تجاوباً مع "سبق" بعد توثيقها للموقع، وما يشكله من خطر؛ بسبب مخالفة الدوران للدخول إلى أحد الأحياء في المخطط.

"سبق" وثقت جانباً من ذلك الدوران، وما يشكله من خطر؛ بسبب اعتراض المركبات القادمة من طريق جبل النور باتجاه الشرائع، وقيام بعض قائدي المركبات بالدخول إلى الحي الواقع بعد كوبري المعيصم، وذلك من خلال الانعطاف يميناً وعكس الطريق، مما يتسبب باعتراضهم للمركبات القادمة من الدائري الرابع باتجاه الشرائع.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
04:56 PM

"مرور مكة": يقف على مخالفة دوران بطريق المعيصم باتجاه الشرائع

بعد توثيق "سبق" لما يشكّله من خطر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
3,231

علمت "سبق" أن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت، مساء أمس، على موقع يشكل خطراً على مرتادي طريق الشرائع باتجاه السيل، وذلك تجاوباً مع "سبق" بعد توثيقها للموقع، وما يشكله من خطر؛ بسبب مخالفة الدوران للدخول إلى أحد الأحياء في المخطط.

"سبق" وثقت جانباً من ذلك الدوران، وما يشكله من خطر؛ بسبب اعتراض المركبات القادمة من طريق جبل النور باتجاه الشرائع، وقيام بعض قائدي المركبات بالدخول إلى الحي الواقع بعد كوبري المعيصم، وذلك من خلال الانعطاف يميناً وعكس الطريق، مما يتسبب باعتراضهم للمركبات القادمة من الدائري الرابع باتجاه الشرائع.

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