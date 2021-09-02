3 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية بالمدينة المنورة

أجراها مركز أمراض وجراحة القلب.. تعرف على الإحصائية

أُجريت في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة (3049) عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو 2021م.

وكشفت الإحصائية التي أصدرها تجمّع المدينة المنورة الصحي أنه تم إجراء (277) عملية قلب مفتوح و(2772) عملية قسطرة قلبية، فيما بلغ عدد المرضى المنومين في المركز (2160) مريضاً خلال الفترة نفسها.