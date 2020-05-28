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من خلال 3 محاور أساسية.. جمعية الغد تطلق مبادرة لدعم المعزولين صحيّاً

قدمت أكثر من 10 آلاف هدية

أطلقت جمعية الغد للشباب مبادرة لدعم المعزولين صحيّاً؛ تفاعلاً مع توجهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، وامتثالاً للدور الوطني، والتزامنا بالمسؤولية المجتمعية للجمعية ضمن قيمها وثوابتها في مشاركة كافة القطاعات والجهات لخدمة المعزولين صحيّاً.

من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود: إن جمعية الغد للشباب وبالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة، قدمت أكثر من 10 آلاف هدية متنوعة في أكثر من 10 محاجر صحية بمدينة الرياض.

حيث ركزت المبادرة على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي محور أهمية قضاء وقت مفيد وممتع أثناء العزل مع مراعاة كافة المراحل العمرية.

والمحور الثاني الدعم النفسي من خلال التسلية المفيدة وتشغيل المواهب الفكرية والفنية وتغيير للروتين اليومي أثناء فترة العزل.

والمحور الثالث بناء فرصة لخلق أفكار للتواصل مع العائدين المبتعثين لعمل مبادرات شبابية نوعية وجديدة تحقق أهداف ورؤية الجمعية.

وأكدت الأميرة نوف أن الجمعية حرصت على اختيار كتب رسومات خاصة للكبار، وكتب تلوين للصغار، وألعاب الذكاء والتركيب؛ حيث إن جميعها مستوحاة في تصميمها وتنفيذها من البيئة والثقافة السعودية الأصيلة.

واختتمت الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود تصريحها بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - على جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتي تؤكد دائماً أن "الإنسان أولاً".

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من خلال 3 محاور أساسية.. جمعية الغد تطلق مبادرة لدعم المعزولين صحيّاً
سبق

أطلقت جمعية الغد للشباب مبادرة لدعم المعزولين صحيّاً؛ تفاعلاً مع توجهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، وامتثالاً للدور الوطني، والتزامنا بالمسؤولية المجتمعية للجمعية ضمن قيمها وثوابتها في مشاركة كافة القطاعات والجهات لخدمة المعزولين صحيّاً.

من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود: إن جمعية الغد للشباب وبالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة، قدمت أكثر من 10 آلاف هدية متنوعة في أكثر من 10 محاجر صحية بمدينة الرياض.

حيث ركزت المبادرة على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي محور أهمية قضاء وقت مفيد وممتع أثناء العزل مع مراعاة كافة المراحل العمرية.

والمحور الثاني الدعم النفسي من خلال التسلية المفيدة وتشغيل المواهب الفكرية والفنية وتغيير للروتين اليومي أثناء فترة العزل.

والمحور الثالث بناء فرصة لخلق أفكار للتواصل مع العائدين المبتعثين لعمل مبادرات شبابية نوعية وجديدة تحقق أهداف ورؤية الجمعية.

وأكدت الأميرة نوف أن الجمعية حرصت على اختيار كتب رسومات خاصة للكبار، وكتب تلوين للصغار، وألعاب الذكاء والتركيب؛ حيث إن جميعها مستوحاة في تصميمها وتنفيذها من البيئة والثقافة السعودية الأصيلة.

واختتمت الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود تصريحها بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - على جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتي تؤكد دائماً أن "الإنسان أولاً".

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:06 PM

من خلال 3 محاور أساسية.. جمعية الغد تطلق مبادرة لدعم المعزولين صحيّاً

قدمت أكثر من 10 آلاف هدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية الغد للشباب مبادرة لدعم المعزولين صحيّاً؛ تفاعلاً مع توجهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، وامتثالاً للدور الوطني، والتزامنا بالمسؤولية المجتمعية للجمعية ضمن قيمها وثوابتها في مشاركة كافة القطاعات والجهات لخدمة المعزولين صحيّاً.

من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود: إن جمعية الغد للشباب وبالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة، قدمت أكثر من 10 آلاف هدية متنوعة في أكثر من 10 محاجر صحية بمدينة الرياض.

حيث ركزت المبادرة على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي محور أهمية قضاء وقت مفيد وممتع أثناء العزل مع مراعاة كافة المراحل العمرية.

والمحور الثاني الدعم النفسي من خلال التسلية المفيدة وتشغيل المواهب الفكرية والفنية وتغيير للروتين اليومي أثناء فترة العزل.

والمحور الثالث بناء فرصة لخلق أفكار للتواصل مع العائدين المبتعثين لعمل مبادرات شبابية نوعية وجديدة تحقق أهداف ورؤية الجمعية.

وأكدت الأميرة نوف أن الجمعية حرصت على اختيار كتب رسومات خاصة للكبار، وكتب تلوين للصغار، وألعاب الذكاء والتركيب؛ حيث إن جميعها مستوحاة في تصميمها وتنفيذها من البيئة والثقافة السعودية الأصيلة.

واختتمت الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود تصريحها بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - على جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتي تؤكد دائماً أن "الإنسان أولاً".

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