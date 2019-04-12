النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 6 آلاف من الأطباء السعوديين "المبتعثين" يكافحون كورونا في 41 دولة

قدموا صورة مشرّفة عن وطنهم ورسالة السلام والإنسانية لشعوب العالم

قدّم الطلبة السعوديون المبتعثون لدراسة الطب حول العالم صورة مشرّفة لوطنهم ورسالته في السلام والتعايش والإنسانية مع شعوب العالم.

وأظهر الأطباء حضورًا لافتًا على الصعيد الإنساني خلال مشاركتهم مع أطباء عددٍ من دول الابتعاث لمساعدة المصابين من جائحة كورونا، حيث كانوا امتدادًا لمواقف وطنهم وقيادته في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أرجاء المعمورة.

وكان عددٌ كبيرٌ من الأطباء السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج، قد قرروا البقاء في البلدان التي يدرسون فيها والمساهمة مع أطباء تلك الدول والعمل في المستشفيات، مهما بلغت المخاطر في مواجهة جائحة كورونا التي انتشرت في دول العالم، وقدموا صورة مشرفة للمواطن السعودي الذي يحمل رسالة السلام والتعايش وقيم الإنسانية لجميع شعوب العالم.

وقدّم سفير ألمانيا في الرياض بورغ راناو الشكر والتقدير للأطباء السعوديين في ألمانيا؛ قائلاً في تغريدة نشرها في حساب السفارة الألمانية على «تويتر»: «أود أن أشكر 650 طبيبًا سعوديًا في المستشفيات الألمانية، فهم شركاؤنا في مكافحة (كوفيد 19)، ويستحقون منا خالص التقدير»، وأكد السفير أن السعوديين أكثر من شركاء، حيث وصفهم بأنهم «رفقاء درب» لمحاربة وباء «كوفيد19».

‏‎وفي موقف مماثل، قدم السفير الفرنسي في الرياض فرانسوا جيات الشكر والتقدير نظير جهود أبناء المملكة من ‎الأطباء السعوديين المبتعثين إلى فرنسا؛ لاختيارهم البقاء في فرنسا بجانب الأطباء الفرنسيين لمساعدة الشعب ‎الفرنسي.

وقال ‎السفير الفرنسي: أشكر أكثر من 250 طبيبًا سعوديًا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي الذين قرروا البقاء في ‎فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة ‎جائحة كوفيد١٩.

ويتجاوز عدد الأطباء السعوديين الذين يدرسون خارج المملكة (6243) طبيبًا وطبيبة، وذلك في (٤١) بلدًا حول العالم في أكثر من (٣٠٠) تخصص مختلف في مراحل البكالوريوس، وزمالة التخصص العام والتخصص الدقيق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 6 آلاف من الأطباء السعوديين "المبتعثين" يكافحون كورونا في 41 دولة
سبق

قدّم الطلبة السعوديون المبتعثون لدراسة الطب حول العالم صورة مشرّفة لوطنهم ورسالته في السلام والتعايش والإنسانية مع شعوب العالم.

وأظهر الأطباء حضورًا لافتًا على الصعيد الإنساني خلال مشاركتهم مع أطباء عددٍ من دول الابتعاث لمساعدة المصابين من جائحة كورونا، حيث كانوا امتدادًا لمواقف وطنهم وقيادته في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أرجاء المعمورة.

وكان عددٌ كبيرٌ من الأطباء السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج، قد قرروا البقاء في البلدان التي يدرسون فيها والمساهمة مع أطباء تلك الدول والعمل في المستشفيات، مهما بلغت المخاطر في مواجهة جائحة كورونا التي انتشرت في دول العالم، وقدموا صورة مشرفة للمواطن السعودي الذي يحمل رسالة السلام والتعايش وقيم الإنسانية لجميع شعوب العالم.

وقدّم سفير ألمانيا في الرياض بورغ راناو الشكر والتقدير للأطباء السعوديين في ألمانيا؛ قائلاً في تغريدة نشرها في حساب السفارة الألمانية على «تويتر»: «أود أن أشكر 650 طبيبًا سعوديًا في المستشفيات الألمانية، فهم شركاؤنا في مكافحة (كوفيد 19)، ويستحقون منا خالص التقدير»، وأكد السفير أن السعوديين أكثر من شركاء، حيث وصفهم بأنهم «رفقاء درب» لمحاربة وباء «كوفيد19».

‏‎وفي موقف مماثل، قدم السفير الفرنسي في الرياض فرانسوا جيات الشكر والتقدير نظير جهود أبناء المملكة من ‎الأطباء السعوديين المبتعثين إلى فرنسا؛ لاختيارهم البقاء في فرنسا بجانب الأطباء الفرنسيين لمساعدة الشعب ‎الفرنسي.

وقال ‎السفير الفرنسي: أشكر أكثر من 250 طبيبًا سعوديًا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي الذين قرروا البقاء في ‎فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة ‎جائحة كوفيد١٩.

ويتجاوز عدد الأطباء السعوديين الذين يدرسون خارج المملكة (6243) طبيبًا وطبيبة، وذلك في (٤١) بلدًا حول العالم في أكثر من (٣٠٠) تخصص مختلف في مراحل البكالوريوس، وزمالة التخصص العام والتخصص الدقيق.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:32 PM

أكثر من 6 آلاف من الأطباء السعوديين "المبتعثين" يكافحون كورونا في 41 دولة

قدموا صورة مشرّفة عن وطنهم ورسالة السلام والإنسانية لشعوب العالم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
5,508

قدّم الطلبة السعوديون المبتعثون لدراسة الطب حول العالم صورة مشرّفة لوطنهم ورسالته في السلام والتعايش والإنسانية مع شعوب العالم.

وأظهر الأطباء حضورًا لافتًا على الصعيد الإنساني خلال مشاركتهم مع أطباء عددٍ من دول الابتعاث لمساعدة المصابين من جائحة كورونا، حيث كانوا امتدادًا لمواقف وطنهم وقيادته في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أرجاء المعمورة.

وكان عددٌ كبيرٌ من الأطباء السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج، قد قرروا البقاء في البلدان التي يدرسون فيها والمساهمة مع أطباء تلك الدول والعمل في المستشفيات، مهما بلغت المخاطر في مواجهة جائحة كورونا التي انتشرت في دول العالم، وقدموا صورة مشرفة للمواطن السعودي الذي يحمل رسالة السلام والتعايش وقيم الإنسانية لجميع شعوب العالم.

وقدّم سفير ألمانيا في الرياض بورغ راناو الشكر والتقدير للأطباء السعوديين في ألمانيا؛ قائلاً في تغريدة نشرها في حساب السفارة الألمانية على «تويتر»: «أود أن أشكر 650 طبيبًا سعوديًا في المستشفيات الألمانية، فهم شركاؤنا في مكافحة (كوفيد 19)، ويستحقون منا خالص التقدير»، وأكد السفير أن السعوديين أكثر من شركاء، حيث وصفهم بأنهم «رفقاء درب» لمحاربة وباء «كوفيد19».

‏‎وفي موقف مماثل، قدم السفير الفرنسي في الرياض فرانسوا جيات الشكر والتقدير نظير جهود أبناء المملكة من ‎الأطباء السعوديين المبتعثين إلى فرنسا؛ لاختيارهم البقاء في فرنسا بجانب الأطباء الفرنسيين لمساعدة الشعب ‎الفرنسي.

وقال ‎السفير الفرنسي: أشكر أكثر من 250 طبيبًا سعوديًا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي الذين قرروا البقاء في ‎فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة ‎جائحة كوفيد١٩.

ويتجاوز عدد الأطباء السعوديين الذين يدرسون خارج المملكة (6243) طبيبًا وطبيبة، وذلك في (٤١) بلدًا حول العالم في أكثر من (٣٠٠) تخصص مختلف في مراحل البكالوريوس، وزمالة التخصص العام والتخصص الدقيق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,305
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,898
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة