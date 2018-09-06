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مدينة تاريخية تحظر الأكل في الشوارع..  والغرامة "ليست قليلة"

في تطور مثير للجدل، جاء بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ مؤخراً، حظرت مدينة فلورنسا التاريخية (شمالي إيطاليا) تناول الطعام في الشارع؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وحذّرت السلطاتُ السياحَ والمواطنين المخالفين، من أنهم سيتلقون غرامة مالية إن لم يطبقوا التعليمات، وفي حال تم ضبط أحدهم يمسك بوجبات خفيفة أثناء التنقل داخل المدينة الأثرية.

وسيتعين على المخالفين للقانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين، دفع غرامة قدرها 450 جنيهاً إسترلينياً (580 دولاراً أمريكياً) في حال تناولوا الطعام في 4 شوارع رئيسية في المركز التاريخي للمدينة الإيطالية.

وطلبت السلطات من أصحاب المطاعم والمقاهي المحلية والمحلات الأخرى في هذه الشوارع، وضع علامات تحذر الزائرين من عواقب مخالفة حظر تناول الطعام فيها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فرض القيود الجدية على الطعام في مدينة فلورنسا، سيطبق من الساعة 12 ظهراً إلى 3 مساء ومن الساعة 6 مساء إلى 10 مساء؛ وذلك لفترة تجريبية تمتد 4 أشهر.

وتشتهر مدينة فلورنسا الإيطالية بمأكولاتها الرائعة، وقد صنفتها إحدى شركات السياحة الكبرى على أنها أفضل مدينة في العالم تقدم لزائريها الشطائر (السندويشات) الشهية.

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مدينة تاريخية تحظر الأكل في الشوارع..  والغرامة "ليست قليلة"
سبق

في تطور مثير للجدل، جاء بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ مؤخراً، حظرت مدينة فلورنسا التاريخية (شمالي إيطاليا) تناول الطعام في الشارع؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وحذّرت السلطاتُ السياحَ والمواطنين المخالفين، من أنهم سيتلقون غرامة مالية إن لم يطبقوا التعليمات، وفي حال تم ضبط أحدهم يمسك بوجبات خفيفة أثناء التنقل داخل المدينة الأثرية.

وسيتعين على المخالفين للقانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين، دفع غرامة قدرها 450 جنيهاً إسترلينياً (580 دولاراً أمريكياً) في حال تناولوا الطعام في 4 شوارع رئيسية في المركز التاريخي للمدينة الإيطالية.

وطلبت السلطات من أصحاب المطاعم والمقاهي المحلية والمحلات الأخرى في هذه الشوارع، وضع علامات تحذر الزائرين من عواقب مخالفة حظر تناول الطعام فيها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فرض القيود الجدية على الطعام في مدينة فلورنسا، سيطبق من الساعة 12 ظهراً إلى 3 مساء ومن الساعة 6 مساء إلى 10 مساء؛ وذلك لفترة تجريبية تمتد 4 أشهر.

وتشتهر مدينة فلورنسا الإيطالية بمأكولاتها الرائعة، وقد صنفتها إحدى شركات السياحة الكبرى على أنها أفضل مدينة في العالم تقدم لزائريها الشطائر (السندويشات) الشهية.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:22 AM

مدينة تاريخية تحظر الأكل في الشوارع..  والغرامة "ليست قليلة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في تطور مثير للجدل، جاء بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ مؤخراً، حظرت مدينة فلورنسا التاريخية (شمالي إيطاليا) تناول الطعام في الشارع؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وحذّرت السلطاتُ السياحَ والمواطنين المخالفين، من أنهم سيتلقون غرامة مالية إن لم يطبقوا التعليمات، وفي حال تم ضبط أحدهم يمسك بوجبات خفيفة أثناء التنقل داخل المدينة الأثرية.

وسيتعين على المخالفين للقانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين، دفع غرامة قدرها 450 جنيهاً إسترلينياً (580 دولاراً أمريكياً) في حال تناولوا الطعام في 4 شوارع رئيسية في المركز التاريخي للمدينة الإيطالية.

وطلبت السلطات من أصحاب المطاعم والمقاهي المحلية والمحلات الأخرى في هذه الشوارع، وضع علامات تحذر الزائرين من عواقب مخالفة حظر تناول الطعام فيها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فرض القيود الجدية على الطعام في مدينة فلورنسا، سيطبق من الساعة 12 ظهراً إلى 3 مساء ومن الساعة 6 مساء إلى 10 مساء؛ وذلك لفترة تجريبية تمتد 4 أشهر.

وتشتهر مدينة فلورنسا الإيطالية بمأكولاتها الرائعة، وقد صنفتها إحدى شركات السياحة الكبرى على أنها أفضل مدينة في العالم تقدم لزائريها الشطائر (السندويشات) الشهية.

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