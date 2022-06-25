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مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير يعلن أسماء الفائزين برئاسة وعضوية "لجنة الأرطاوية"

مناحي رئيسًا وجلوي نائبًا ودحيم أمينًا للصندوق

انتهت قبل قليل إجراءات اختيار أعضاء لجنة التنمية الأهلية بالأرطاوية للأربع سنوات المقبلة، بعدما شهدت منافسة بين الأعضاء أثناء عملية الاقتراع التي حضرها وأشرف على جميع إجراءاتها المهندس عبدالله السهلي مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، وبحضور ممثل البرامج واللجان التنموية محمد المقبل وبدر البصيص، وأُقيمت مساء اليوم في مبنى احتفالات البلدية.


وصوت الأعضاء المرشحون الـ(18) على اختيار الأعضاء والاحتياط، ثم على اختيار الرئيس والنائب وأمين الصندوق.

وجاءت النتائج كالتالي: نواف مناحي رئيسًا، مشعل جلوي نائبًا للرئيس، ومحمد دحيم أمينًا للصندوق، وبعضوية كل من: فلاج بداي -ثامر خالد - سلطان راضي - عبدالعزيز شديد -فرحان سالم - وليد جزاء.

ووجّه "السهلي" شكره لكل الأعضاء المتقدمين، متمنيًا للفائزين بعضوية لجنة التنمية كل التوفيق، وأن يسهموا في تفعيل البرامج وخدمة أهالي الأرطاوية والمراكز التي حولها بالشكل الإيجابي والمأمول.


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مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير يعلن أسماء الفائزين برئاسة وعضوية "لجنة الأرطاوية"
سبق

انتهت قبل قليل إجراءات اختيار أعضاء لجنة التنمية الأهلية بالأرطاوية للأربع سنوات المقبلة، بعدما شهدت منافسة بين الأعضاء أثناء عملية الاقتراع التي حضرها وأشرف على جميع إجراءاتها المهندس عبدالله السهلي مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، وبحضور ممثل البرامج واللجان التنموية محمد المقبل وبدر البصيص، وأُقيمت مساء اليوم في مبنى احتفالات البلدية.


وصوت الأعضاء المرشحون الـ(18) على اختيار الأعضاء والاحتياط، ثم على اختيار الرئيس والنائب وأمين الصندوق.

وجاءت النتائج كالتالي: نواف مناحي رئيسًا، مشعل جلوي نائبًا للرئيس، ومحمد دحيم أمينًا للصندوق، وبعضوية كل من: فلاج بداي -ثامر خالد - سلطان راضي - عبدالعزيز شديد -فرحان سالم - وليد جزاء.

ووجّه "السهلي" شكره لكل الأعضاء المتقدمين، متمنيًا للفائزين بعضوية لجنة التنمية كل التوفيق، وأن يسهموا في تفعيل البرامج وخدمة أهالي الأرطاوية والمراكز التي حولها بالشكل الإيجابي والمأمول.


25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
12:02 AM

مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير يعلن أسماء الفائزين برئاسة وعضوية "لجنة الأرطاوية"

مناحي رئيسًا وجلوي نائبًا ودحيم أمينًا للصندوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت قبل قليل إجراءات اختيار أعضاء لجنة التنمية الأهلية بالأرطاوية للأربع سنوات المقبلة، بعدما شهدت منافسة بين الأعضاء أثناء عملية الاقتراع التي حضرها وأشرف على جميع إجراءاتها المهندس عبدالله السهلي مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، وبحضور ممثل البرامج واللجان التنموية محمد المقبل وبدر البصيص، وأُقيمت مساء اليوم في مبنى احتفالات البلدية.


وصوت الأعضاء المرشحون الـ(18) على اختيار الأعضاء والاحتياط، ثم على اختيار الرئيس والنائب وأمين الصندوق.

وجاءت النتائج كالتالي: نواف مناحي رئيسًا، مشعل جلوي نائبًا للرئيس، ومحمد دحيم أمينًا للصندوق، وبعضوية كل من: فلاج بداي -ثامر خالد - سلطان راضي - عبدالعزيز شديد -فرحان سالم - وليد جزاء.

ووجّه "السهلي" شكره لكل الأعضاء المتقدمين، متمنيًا للفائزين بعضوية لجنة التنمية كل التوفيق، وأن يسهموا في تفعيل البرامج وخدمة أهالي الأرطاوية والمراكز التي حولها بالشكل الإيجابي والمأمول.


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