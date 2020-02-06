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أخضر الصالات يعاود تدريباته بعد ودية قيرغيزستان

استعدادًا لكأس آسيا المؤهل لكأس العالم 2020

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره المقام بالدمام بعد المباراة الودية التي لعبها أمس أمام منتخب قيرغيزستان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، ضمن استعداداته لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته في صالة قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي أخضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لتمارين استرجاعية، فيما خضع باقي اللاعبين لتمارين ترفيهية.

المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات كأس آسيا المنتخب السعودي منتخب قيرغيزستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الصالات يعاود تدريباته بعد ودية قيرغيزستان
سبق

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره المقام بالدمام بعد المباراة الودية التي لعبها أمس أمام منتخب قيرغيزستان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، ضمن استعداداته لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته في صالة قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي أخضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لتمارين استرجاعية، فيما خضع باقي اللاعبين لتمارين ترفيهية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

أخضر الصالات يعاود تدريباته بعد ودية قيرغيزستان

استعدادًا لكأس آسيا المؤهل لكأس العالم 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره المقام بالدمام بعد المباراة الودية التي لعبها أمس أمام منتخب قيرغيزستان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، ضمن استعداداته لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته في صالة قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي أخضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لتمارين استرجاعية، فيما خضع باقي اللاعبين لتمارين ترفيهية.

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