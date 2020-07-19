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اعتباراً من الغد.. وضع الكمامات "إجبارياً" في فرنسا

في الأماكن العامة المغلقة بالبلاد منعاً لعودة انتشار الوباء

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أمس السبت، أن وضع الكمامات سيكون إجبارياً "بدءاً من الإثنين" في الأماكن العامة المغلقة في فرنسا، وذلك منعاً لعودة انتشار الوباء.

وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء "يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف"، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية والفحوص "تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية".

ووفق "سكاي نيوز" كان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أعلن في 14 يوليو أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزامياً في كل الأماكن العامة المغلقة بدءاً من الأول من أغسطس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن تم لاحقاً تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات الأطباء، الذين يحذّرون من وجود "مؤشرات ضعيفة" على عودة انتشار الوباء.

وأضاف ماكرون "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجدداً ولو قليلاً في فرنسا".

فيروس كورونا الجديد

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اعتباراً من الغد.. وضع الكمامات "إجبارياً" في فرنسا
سبق

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أمس السبت، أن وضع الكمامات سيكون إجبارياً "بدءاً من الإثنين" في الأماكن العامة المغلقة في فرنسا، وذلك منعاً لعودة انتشار الوباء.

وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء "يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف"، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية والفحوص "تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية".

ووفق "سكاي نيوز" كان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أعلن في 14 يوليو أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزامياً في كل الأماكن العامة المغلقة بدءاً من الأول من أغسطس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن تم لاحقاً تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات الأطباء، الذين يحذّرون من وجود "مؤشرات ضعيفة" على عودة انتشار الوباء.

وأضاف ماكرون "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجدداً ولو قليلاً في فرنسا".

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:02 AM

اعتباراً من الغد.. وضع الكمامات "إجبارياً" في فرنسا

في الأماكن العامة المغلقة بالبلاد منعاً لعودة انتشار الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أمس السبت، أن وضع الكمامات سيكون إجبارياً "بدءاً من الإثنين" في الأماكن العامة المغلقة في فرنسا، وذلك منعاً لعودة انتشار الوباء.

وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء "يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف"، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية والفحوص "تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية".

ووفق "سكاي نيوز" كان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أعلن في 14 يوليو أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزامياً في كل الأماكن العامة المغلقة بدءاً من الأول من أغسطس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن تم لاحقاً تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات الأطباء، الذين يحذّرون من وجود "مؤشرات ضعيفة" على عودة انتشار الوباء.

وأضاف ماكرون "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجدداً ولو قليلاً في فرنسا".

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