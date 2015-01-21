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"السديري" يلتقي رئيس هيئة الغاط ومنسوبيها

اطلع على أعمالها الميدانية والتوعوية

التقى محافظ الغاط، منصور بن سعد السديري، اليوم، رئيس هيئة المحافظة، الشيخ فهد بن محمد العيسى، ومنسوبيها، خلال زيارته، للهيئة.

واطلع على أعمال الهيئة الميدانية والتوعوية، وزار المعرض الدائم في مقرها، واستلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السديري" يلتقي رئيس هيئة الغاط ومنسوبيها
سبق

التقى محافظ الغاط، منصور بن سعد السديري، اليوم، رئيس هيئة المحافظة، الشيخ فهد بن محمد العيسى، ومنسوبيها، خلال زيارته، للهيئة.

واطلع على أعمال الهيئة الميدانية والتوعوية، وزار المعرض الدائم في مقرها، واستلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
05:04 PM

"السديري" يلتقي رئيس هيئة الغاط ومنسوبيها

اطلع على أعمالها الميدانية والتوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى محافظ الغاط، منصور بن سعد السديري، اليوم، رئيس هيئة المحافظة، الشيخ فهد بن محمد العيسى، ومنسوبيها، خلال زيارته، للهيئة.

واطلع على أعمال الهيئة الميدانية والتوعوية، وزار المعرض الدائم في مقرها، واستلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,472
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,178
29 مليار ..

29 مليار ..

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