"السديري" يلتقي رئيس هيئة الغاط ومنسوبيها

اطلع على أعمالها الميدانية والتوعوية

التقى محافظ الغاط، منصور بن سعد السديري، اليوم، رئيس هيئة المحافظة، الشيخ فهد بن محمد العيسى، ومنسوبيها، خلال زيارته، للهيئة.

واطلع على أعمال الهيئة الميدانية والتوعوية، وزار المعرض الدائم في مقرها، واستلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.