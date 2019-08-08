"الفرج " يعود لقيادة الهلال.. وإصابة ثلاثي الأهلي تبعثر الأوراق

قبل مواجهة إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

تلقت جماهير الهلال خبراً سعيداً مفاده عودة لاعب الفريق الكروي الأول سلمان الفرج للتدريبات الجماعية، بعد أن تشافى من إصابة لحقت به أبعدته عن الملاعب ما يقارب 8 أشهر حيث تطلب الأمر تدخلاً جراحياً.

ومنح الجهاز الطبي " الفرج " الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، إلا أن قرار المشاركة الأخير يبقى من اختصاص المدير الفني للفريق "رازفان".

في المقابل وقع المدير الفني للأهلي " برانكو " في مأزق بعد إصابة الثلاثي ( عبدالفتاح عسيري، محمد آل فتيل وسعيد المولد) أمام الهلال في مواجهة الذهاب والتي انتهت زرقاء 4/2.

ويبذل الجهاز الطبي في النادي الأهلي جهوداً كبيرة من أجل تجهيز الثلاثي واللعب لفترات متفاوتة من الزمن نظراً لأهمية اللقاء الذي يشكل مفترق طرق.