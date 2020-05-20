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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من سلطان عُمان

هنَّأه خلاله بقُرب حلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقُرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدَين والشعبَين الشقيقَين بالخير والبركة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدَين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان عُمان، وتطلعه -أيده الله- لتعزيزها في شتى المجالات.

بدوره، نوَّه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بعمق العلاقات بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين، مؤكدًا حرصه على سُبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من سلطان عُمان
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقُرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدَين والشعبَين الشقيقَين بالخير والبركة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدَين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان عُمان، وتطلعه -أيده الله- لتعزيزها في شتى المجالات.

بدوره، نوَّه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بعمق العلاقات بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين، مؤكدًا حرصه على سُبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:49 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من سلطان عُمان

هنَّأه خلاله بقُرب حلول عيد الفطر المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقُرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدَين والشعبَين الشقيقَين بالخير والبركة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدَين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان عُمان، وتطلعه -أيده الله- لتعزيزها في شتى المجالات.

بدوره، نوَّه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بعمق العلاقات بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين، مؤكدًا حرصه على سُبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

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