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"التعاون الإسلامي" تستنكر هجومًا على تجمع للقرآن في أفغانستان

أكدت موقفها الثابت الرافض لأشكال الإرهاب والعنف والغلو

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية؛ مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بينهم أطفال.

وأكدت المنظمة مجدداً، موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع.

وقدمت صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة شعب أفغانستان، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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"التعاون الإسلامي" تستنكر هجومًا على تجمع للقرآن في أفغانستان
سبق

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية؛ مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بينهم أطفال.

وأكدت المنظمة مجدداً، موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع.

وقدمت صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة شعب أفغانستان، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
01:49 PM

"التعاون الإسلامي" تستنكر هجومًا على تجمع للقرآن في أفغانستان

أكدت موقفها الثابت الرافض لأشكال الإرهاب والعنف والغلو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية؛ مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بينهم أطفال.

وأكدت المنظمة مجدداً، موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع.

وقدمت صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة شعب أفغانستان، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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