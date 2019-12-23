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بالفيديو .. إصابة 51 شخصاً في تصادم 69 سيارة بأمريكا

عمال الإنقاذ صعدوا على أسطح السيارات للوصول إلى العالقين

تسبّب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيس في ولاية فرجينيا- شرقي الولايات المتحدة، في حادث تصادم هائل شمل 69 مركبة على الأقل أمس الأحد؛ ما أدى إلى إصابة نحو 51 شخصاً، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباءٌ حول وقوع وفيات، لكن حالة عديد من المصابين خطيرة، وتم نقل نحو 51 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وذكرت محطة "دبليو أيه بي سي" التلفزيونية المحلية أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

واصطدمت السيارات ببعضها بعضاً؛ ما أدى إلى تحطم مقدمات عديد من المركبات ومؤخراتها، واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحاماً خلال العام في الولايات المتحدة.

أمريكا حادث تصادم

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو .. إصابة 51 شخصاً في تصادم 69 سيارة بأمريكا
سبق

تسبّب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيس في ولاية فرجينيا- شرقي الولايات المتحدة، في حادث تصادم هائل شمل 69 مركبة على الأقل أمس الأحد؛ ما أدى إلى إصابة نحو 51 شخصاً، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباءٌ حول وقوع وفيات، لكن حالة عديد من المصابين خطيرة، وتم نقل نحو 51 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وذكرت محطة "دبليو أيه بي سي" التلفزيونية المحلية أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

واصطدمت السيارات ببعضها بعضاً؛ ما أدى إلى تحطم مقدمات عديد من المركبات ومؤخراتها، واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحاماً خلال العام في الولايات المتحدة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:29 AM

بالفيديو .. إصابة 51 شخصاً في تصادم 69 سيارة بأمريكا

عمال الإنقاذ صعدوا على أسطح السيارات للوصول إلى العالقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,009

تسبّب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيس في ولاية فرجينيا- شرقي الولايات المتحدة، في حادث تصادم هائل شمل 69 مركبة على الأقل أمس الأحد؛ ما أدى إلى إصابة نحو 51 شخصاً، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباءٌ حول وقوع وفيات، لكن حالة عديد من المصابين خطيرة، وتم نقل نحو 51 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وذكرت محطة "دبليو أيه بي سي" التلفزيونية المحلية أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

واصطدمت السيارات ببعضها بعضاً؛ ما أدى إلى تحطم مقدمات عديد من المركبات ومؤخراتها، واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحاماً خلال العام في الولايات المتحدة.

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