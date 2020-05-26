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الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة بكورونا والإجمالي 121

9 قادمين من الكويت و5 من السودان وشخص واحد من الإمارات

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين المصابين الجدد، 9 قادمين من الكويت و5 من السودان وشخصًا واحدًا من الإمارات.

ذكر أن الإصابات في البلاد تشهد تزايدًا بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية؛ إذ تم الإعلان أمس الاثنين، عن تسجيل 20 إصابة، وقبل ذلك بيوم تم تسجيل 11 إصابة.

وجميع تلك الإصابات تم تسجيلها بين القادمين من خارج البلاد.
وفق "روسيا اليوم": كان الفريق الحكومي المعنيّ بكورونا في سوريا، أعلن أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارًا من مساء الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

كما شمل القرار السماح بالنقل الجماعي بين المحافظات، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وشدّد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي، على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعًا حسب المتغيرات، وقرر منح الأولوية في "بدل التعطل" للعاملين في المنشآت السياحية.

فيروس كورونا الجديد

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الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة بكورونا والإجمالي 121
سبق

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين المصابين الجدد، 9 قادمين من الكويت و5 من السودان وشخصًا واحدًا من الإمارات.

ذكر أن الإصابات في البلاد تشهد تزايدًا بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية؛ إذ تم الإعلان أمس الاثنين، عن تسجيل 20 إصابة، وقبل ذلك بيوم تم تسجيل 11 إصابة.

وجميع تلك الإصابات تم تسجيلها بين القادمين من خارج البلاد.
وفق "روسيا اليوم": كان الفريق الحكومي المعنيّ بكورونا في سوريا، أعلن أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارًا من مساء الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

كما شمل القرار السماح بالنقل الجماعي بين المحافظات، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وشدّد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي، على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعًا حسب المتغيرات، وقرر منح الأولوية في "بدل التعطل" للعاملين في المنشآت السياحية.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
01:03 PM

الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة بكورونا والإجمالي 121

9 قادمين من الكويت و5 من السودان وشخص واحد من الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين المصابين الجدد، 9 قادمين من الكويت و5 من السودان وشخصًا واحدًا من الإمارات.

ذكر أن الإصابات في البلاد تشهد تزايدًا بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية؛ إذ تم الإعلان أمس الاثنين، عن تسجيل 20 إصابة، وقبل ذلك بيوم تم تسجيل 11 إصابة.

وجميع تلك الإصابات تم تسجيلها بين القادمين من خارج البلاد.
وفق "روسيا اليوم": كان الفريق الحكومي المعنيّ بكورونا في سوريا، أعلن أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارًا من مساء الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

كما شمل القرار السماح بالنقل الجماعي بين المحافظات، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وشدّد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي، على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعًا حسب المتغيرات، وقرر منح الأولوية في "بدل التعطل" للعاملين في المنشآت السياحية.

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