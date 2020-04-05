أكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبد العزيز حنفي، أن 80% من الطلاب والطالبات يتواصلون يوميًّا مع معلميهم ومعلماتهم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد؛ مما زاد عدد الحلقات الافتراضية من المئات إلى الآلاف، مشيراً إلى أن الرقم تصاعدي. وأوضح المهندس حنفي أن البنية التقنية التي أسستها الجمعية على مدى سنوات آتت ثمارها خلال هذه الفترة الحرجة بظهور جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف حنفي أن التحول التقني للجمعية وبرامجها الحديثة وتطبيقاتها المتوفرة في المتجر الإلكتروني، وكذلك منصة تعليم القرآن عن بعد؛ مكّنت القائمين على هذا الصرح القرآني من مواصلة العملية التعليمية من تسميع للحفظ، واختبارات فروع ومنح إجازات في روايات القرآن على مدار الساعة.

حنفي: 80% من الطلاب يتواصلون يوميًّا عبر منصة التعليم والرقم متصاعد عبدالله الراجحي سبق 2020-04-05 أكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبد العزيز حنفي، أن 80% من الطلاب والطالبات يتواصلون يوميًّا مع معلميهم ومعلماتهم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد؛ مما زاد عدد الحلقات الافتراضية من المئات إلى الآلاف، مشيراً إلى أن الرقم تصاعدي.



وأوضح المهندس حنفي أن البنية التقنية التي أسستها الجمعية على مدى سنوات آتت ثمارها خلال هذه الفترة الحرجة بظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف حنفي أن التحول التقني للجمعية وبرامجها الحديثة وتطبيقاتها المتوفرة في المتجر الإلكتروني، وكذلك منصة تعليم القرآن عن بعد؛ مكّنت القائمين على هذا الصرح القرآني من مواصلة العملية التعليمية من تسميع للحفظ، واختبارات فروع ومنح إجازات في روايات القرآن على مدار الساعة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 05:25 PM

حنفي: 80% من الطلاب يتواصلون يوميًّا عبر منصة التعليم والرقم متصاعد أكّد أن العملية التعليمية مستمرّة والحلقات الإلكترونية تضاعفت إلى الآلاف





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أكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبد العزيز حنفي، أن 80% من الطلاب والطالبات يتواصلون يوميًّا مع معلميهم ومعلماتهم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد؛ مما زاد عدد الحلقات الافتراضية من المئات إلى الآلاف، مشيراً إلى أن الرقم تصاعدي.



وأوضح المهندس حنفي أن البنية التقنية التي أسستها الجمعية على مدى سنوات آتت ثمارها خلال هذه الفترة الحرجة بظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف حنفي أن التحول التقني للجمعية وبرامجها الحديثة وتطبيقاتها المتوفرة في المتجر الإلكتروني، وكذلك منصة تعليم القرآن عن بعد؛ مكّنت القائمين على هذا الصرح القرآني من مواصلة العملية التعليمية من تسميع للحفظ، واختبارات فروع ومنح إجازات في روايات القرآن على مدار الساعة.