وفاة.. الشيخ حزام بن حثلين

توفي الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين إثر معاناته من مرض ألم به .

وأقيمت الصلاة على الفقيد اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع البابطين بشمال الرياض .

ويتقبل أشقاء الفقيد الشيخ فلاح والشيخ ضيدان والشيخ سلطان والشيخ راكان والشيخ فيصل والشيخ مشعل وابني الفقيد سلطان وسلمان التعازي في وفاة الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين رحمه الله وسيكون العزاء في حي الملقا في الرياض في منزل الشيخ راكان بن حثلين .

صحيفة "سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة إلى أشقاء الفقيد وأبنائه وأسرته وقبيلة العجمان . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

للعزاء جوال: 0554477429