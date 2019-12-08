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وفاة.. الشيخ حزام بن حثلين

توفي الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين إثر معاناته من مرض ألم به .

وأقيمت الصلاة على الفقيد اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع البابطين بشمال الرياض .

ويتقبل أشقاء الفقيد الشيخ فلاح والشيخ ضيدان والشيخ سلطان والشيخ راكان والشيخ فيصل والشيخ مشعل وابني الفقيد سلطان وسلمان التعازي في وفاة الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين رحمه الله وسيكون العزاء في حي الملقا في الرياض في منزل الشيخ راكان بن حثلين .

صحيفة "سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة إلى أشقاء الفقيد وأبنائه وأسرته وقبيلة العجمان . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

للعزاء جوال: 0554477429

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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وفاة.. الشيخ حزام بن حثلين
سبق

توفي الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين إثر معاناته من مرض ألم به .

وأقيمت الصلاة على الفقيد اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع البابطين بشمال الرياض .

ويتقبل أشقاء الفقيد الشيخ فلاح والشيخ ضيدان والشيخ سلطان والشيخ راكان والشيخ فيصل والشيخ مشعل وابني الفقيد سلطان وسلمان التعازي في وفاة الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين رحمه الله وسيكون العزاء في حي الملقا في الرياض في منزل الشيخ راكان بن حثلين .

صحيفة "سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة إلى أشقاء الفقيد وأبنائه وأسرته وقبيلة العجمان . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

للعزاء جوال: 0554477429

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:17 PM

وفاة.. الشيخ حزام بن حثلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
204

توفي الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين إثر معاناته من مرض ألم به .

وأقيمت الصلاة على الفقيد اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع البابطين بشمال الرياض .

ويتقبل أشقاء الفقيد الشيخ فلاح والشيخ ضيدان والشيخ سلطان والشيخ راكان والشيخ فيصل والشيخ مشعل وابني الفقيد سلطان وسلمان التعازي في وفاة الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين رحمه الله وسيكون العزاء في حي الملقا في الرياض في منزل الشيخ راكان بن حثلين .

صحيفة "سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة إلى أشقاء الفقيد وأبنائه وأسرته وقبيلة العجمان . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

للعزاء جوال: 0554477429

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