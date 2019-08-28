حصلت المشرفة التربوية فاطمة سعد العمري، بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمنطقة عسير، على درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي، بامتياز.
"فاطمة العمري" تحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي بامتياز
حصلت المشرفة التربوية فاطمة سعد العمري، بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمنطقة عسير، على درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي، بامتياز.
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"فاطمة العمري" تحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي بامتيازصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-28
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:00 PM
"فاطمة العمري" تحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي بامتياز
حصلت المشرفة التربوية فاطمة سعد العمري، بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمنطقة عسير، على درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي، بامتياز.
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