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المغرب: 81 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3222

أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 81 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6593، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3222 بعد تعافي 91 شخصاً، فيما تم استبعاد 70345 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 81 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3222
سبق

أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 81 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6593، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3222 بعد تعافي 91 شخصاً، فيما تم استبعاد 70345 حالة بعد الكشف المخبري.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:53 PM

المغرب: 81 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3222

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 81 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6593، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3222 بعد تعافي 91 شخصاً، فيما تم استبعاد 70345 حالة بعد الكشف المخبري.

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