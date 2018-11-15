إغلاق 10 مقاهي مخالفة للشيشة والمعسل في محافظة بارق

رصد 15 مخالفة صحية

أغلق قسم صحة البيئة، ببلدية محافظة بارق، في منطقة عسير، عشرة مقاهي مخالفة في بارق، للشيشة والمعسل، وفي مركز ثلوث المنظر، ورصدت العديد من المخالفات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية بارق، أحمد عوض البارقي، لـ"سبق"، أنه بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة؛ بالقيام بجولة رقابية تفتيشية على جميع مقاهي الشيشة والمعسل في المحافظة ومراكزها.

وأضاف "البارقي" أن هذه الجولة أسفرت عن إقفال سبعة مقاهي في بارق وثلاثة في مركز ثلوث المنظر، تعمل بدون رخص مزاولة المهنة، ورصد 15 مخالفة صحية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات كافة ضد المقاهي المخالفة، حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية.