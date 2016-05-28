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مرفأ الصيادين بـ"شقيق جازان" يبدأ استقبال الصيادين

بعد اكتمال عمليات التطوير التي نفذتها شركة الكهرباء

شرع "مرفأ الصيادين" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان اليوم، استقبال الصيادين من أبناء المحافظة.
جاء ذلك عقب اكتمال عمليات التطوير التي نفذتها شركة الكهرباء بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مشروع الشركة للمسؤولية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة.

وقال رئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم: البدء في استقبال الصيادين جاء بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة من نائبه عقب اكتمال المشروع وفقاً للمعايير الحديثة التي توفر سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك.

وأضاف: المرفأ يشمل منطقة للخدمات اللوجستية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 115.050 متراً مربعاً، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويضم مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع.

مرفأ الصيادين منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرفأ الصيادين بـ"شقيق جازان" يبدأ استقبال الصيادين
سبق

شرع "مرفأ الصيادين" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان اليوم، استقبال الصيادين من أبناء المحافظة.
جاء ذلك عقب اكتمال عمليات التطوير التي نفذتها شركة الكهرباء بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مشروع الشركة للمسؤولية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة.

وقال رئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم: البدء في استقبال الصيادين جاء بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة من نائبه عقب اكتمال المشروع وفقاً للمعايير الحديثة التي توفر سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك.

وأضاف: المرفأ يشمل منطقة للخدمات اللوجستية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 115.050 متراً مربعاً، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويضم مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:24 PM

مرفأ الصيادين بـ"شقيق جازان" يبدأ استقبال الصيادين

بعد اكتمال عمليات التطوير التي نفذتها شركة الكهرباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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شرع "مرفأ الصيادين" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان اليوم، استقبال الصيادين من أبناء المحافظة.
جاء ذلك عقب اكتمال عمليات التطوير التي نفذتها شركة الكهرباء بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مشروع الشركة للمسؤولية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة.

وقال رئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم: البدء في استقبال الصيادين جاء بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة من نائبه عقب اكتمال المشروع وفقاً للمعايير الحديثة التي توفر سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك.

وأضاف: المرفأ يشمل منطقة للخدمات اللوجستية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 115.050 متراً مربعاً، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويضم مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع.

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