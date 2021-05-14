18 مليون ريال لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

وذلك لشهري رجب وشعبان من العام الدراسي الجاري

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18452559 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري رجب وشعبان، من العام الدراسي الجاري.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.