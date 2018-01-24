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لا تقرأ ولا تكتب.. المواطنة "منسية"سبعينية حفظت القرآن كاملاً

قالت لـ"سبق": بدأت بحفظ قصار الصور قبل نحو 9 أعوام

تحتضن قرية آل بجيلة بمركز البشائر، شمال منطقة عسير، قصة كفاح وطموح لـمسنة تبلغ من العمر 75 سنة، حفظت القرآن الكريم كاملاً على الرغم من أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب.

وأوضحت المواطنة "منسية بنت سعيد بن ظافر العلياني لـ"سبق" أنها بدأت مشروعها حفظ القرآن الكريم قبل نحو تسعة أعوام عبر حفظ قصار السور عن طريق تعليم عائلتها لها، إلى جانب الترديد مع أجهزة التعليم الإلكترونية، حيث تستمع للقارئ من خلال التسجيل ثم تردد معه، ومن ثم تختبر بعد حفظ ثلاثة أجزاء حتى أتمت حفظ القرآن الكريم بفضل الله.

وأضافت: عانيت من صعوبة في حفظ طوال الآيات الكريمة كوني لا أقرأ ولا أكتب، مفيدة أنها بذلت جهداً إضافياً في بعض الأجزاء وصل إلى فترة قاربت العام.

وتابعت: كان لعائلتي الأثر الكبير في التشجيع إلى جانب منسوبي دار اليقين لتحفيظ القرآن الكريم بـآل بجيلة وتحفيز عضوات لجان الاختبار من جمعية تحفيظ القرآن في بلقرن.

واختتمت: الحمدلله الذي أتم علي الصحة وأطال عمري كي أُتم حفظ القرآن الكريم كاملاً وأسأل الله أن يعلمني منه ما جهلت ويذكرني منه ما نسيت ويجعله ربيع قلبي وجلاء همي وحزني.

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لا تقرأ ولا تكتب.. المواطنة "منسية"سبعينية حفظت القرآن كاملاً
سبق

تحتضن قرية آل بجيلة بمركز البشائر، شمال منطقة عسير، قصة كفاح وطموح لـمسنة تبلغ من العمر 75 سنة، حفظت القرآن الكريم كاملاً على الرغم من أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب.

وأوضحت المواطنة "منسية بنت سعيد بن ظافر العلياني لـ"سبق" أنها بدأت مشروعها حفظ القرآن الكريم قبل نحو تسعة أعوام عبر حفظ قصار السور عن طريق تعليم عائلتها لها، إلى جانب الترديد مع أجهزة التعليم الإلكترونية، حيث تستمع للقارئ من خلال التسجيل ثم تردد معه، ومن ثم تختبر بعد حفظ ثلاثة أجزاء حتى أتمت حفظ القرآن الكريم بفضل الله.

وأضافت: عانيت من صعوبة في حفظ طوال الآيات الكريمة كوني لا أقرأ ولا أكتب، مفيدة أنها بذلت جهداً إضافياً في بعض الأجزاء وصل إلى فترة قاربت العام.

وتابعت: كان لعائلتي الأثر الكبير في التشجيع إلى جانب منسوبي دار اليقين لتحفيظ القرآن الكريم بـآل بجيلة وتحفيز عضوات لجان الاختبار من جمعية تحفيظ القرآن في بلقرن.

واختتمت: الحمدلله الذي أتم علي الصحة وأطال عمري كي أُتم حفظ القرآن الكريم كاملاً وأسأل الله أن يعلمني منه ما جهلت ويذكرني منه ما نسيت ويجعله ربيع قلبي وجلاء همي وحزني.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:19 PM

لا تقرأ ولا تكتب.. المواطنة "منسية"سبعينية حفظت القرآن كاملاً

قالت لـ"سبق": بدأت بحفظ قصار الصور قبل نحو 9 أعوام

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سويد الحارثي - عسير
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تحتضن قرية آل بجيلة بمركز البشائر، شمال منطقة عسير، قصة كفاح وطموح لـمسنة تبلغ من العمر 75 سنة، حفظت القرآن الكريم كاملاً على الرغم من أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب.

وأوضحت المواطنة "منسية بنت سعيد بن ظافر العلياني لـ"سبق" أنها بدأت مشروعها حفظ القرآن الكريم قبل نحو تسعة أعوام عبر حفظ قصار السور عن طريق تعليم عائلتها لها، إلى جانب الترديد مع أجهزة التعليم الإلكترونية، حيث تستمع للقارئ من خلال التسجيل ثم تردد معه، ومن ثم تختبر بعد حفظ ثلاثة أجزاء حتى أتمت حفظ القرآن الكريم بفضل الله.

وأضافت: عانيت من صعوبة في حفظ طوال الآيات الكريمة كوني لا أقرأ ولا أكتب، مفيدة أنها بذلت جهداً إضافياً في بعض الأجزاء وصل إلى فترة قاربت العام.

وتابعت: كان لعائلتي الأثر الكبير في التشجيع إلى جانب منسوبي دار اليقين لتحفيظ القرآن الكريم بـآل بجيلة وتحفيز عضوات لجان الاختبار من جمعية تحفيظ القرآن في بلقرن.

واختتمت: الحمدلله الذي أتم علي الصحة وأطال عمري كي أُتم حفظ القرآن الكريم كاملاً وأسأل الله أن يعلمني منه ما جهلت ويذكرني منه ما نسيت ويجعله ربيع قلبي وجلاء همي وحزني.

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