صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال الجائحة

شملت مبادرة الغسيل الكلوي العادي والمتنقل للمرضى

نفّذ صندوق الوقف الصحي 12 مبادرة نوعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أسهمت في التخفيف من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، شملت مبادرة الغسيل الكلوي العادي والمتنقل للمرضى.

وبلغ عدد جلساتها 27292 جلسة، ومبادرة نقل المرضى خلال فترة منع التجوّل، التي بلغ عدد رحلاتها 14 ألف رحلة، ومبادرة خدمات الرعاية المنزلية، استفاد منها 40550 مريضاً في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى مبادرة العيادات المتنقلة التي استفاد منها 95 ألف شخص في الأحياء المكتظة بالسّكان.

واشتملت المبادرات على دعم 23 بحثاً طبياً متخصصة في علاج كورونا، وكذلك إنشاء مستشفيات ميدانية في الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بسعة 550 سريراً، واستحداث 120 وحدة عناية مركزة في 4 مستشفيات، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية لرجال الأمن، ودعم تأسيس مركز اتصال التطوّع الصحي، وتوفير الاحتياجات الطبية للمحاجر الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية للممارسين الصحيين العاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، إضافةً إلى مبادرة توزيع 5 ملايين كمّامة على الأسر المحتاجة.