فيديو الدخان المخيف.. "فيلم رعب حقيقي" على الطائرة

إصابة 15 راكبًا ونقل 3 منهم إلى المستشفى

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية إلى إخلاء 175 راكبًا على متنها، بعد أن امتلأت بالدخان؛ وذلك قبل 10 دقائق من هبوطها في مطار مدينة فالنسيا في إسبانيا.

وأجبر ركاب طائرة "بريتيش إيرويز" على استخدام المزالج المنسدلة الخاصة بالحالات الطارئة بدلًا من السلم أو الأنبوب، بعد أن حطت بسلام على مدرج مطار فالنسيا مساء الاثنين، حسب موقع " سكاي نيوز عربية".

فيلم رعب حقيقي

وكتبت المسافرة لوسي براون على حسابها على تويتر تقول: إن "المشهد داخل الطائرة كان أشبه بفيلم رعب حقيقي"، وفقًا لما نقلته عنها صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت إنها تعرضت لتجربة مخيفة على متن الطائرة المتوجهة إلى فالنسيا؛ مضيفة أن مقصورة الركاب في الطائرة "امتلأت بالدخان.. واضطروا إلى إخلائنا بواسطة مخارج الطوارئ.. ولحسن الحظ نزل الجميع وكلهم بخير".

المسافرون أصيبوا بالذعر

أما المسافرة غايل فيتزباتريك، التي كانت برفقة زوجها متوجهين من مطار هيثرو إلى إسبانيا لقضاء العطلة؛ فقالت: إن المسافرين أصيبوا بالذعر وكانوا يصرخون خوفًا.

وأضافت فيتزباتريك: "لقد كنت خائفة للغاية.. كانت الرحلة على وشك الوصول، وقبل الهبوط بعشر دقائق أخذت الطائرة في الانخفاض والهبوط بسرعة بينما الدخان يندفع داخل مقصورة الركاب.. لقد كانت الدخان أبيض وحادًا ويثير الرعب"؛ مشيرة إلى أنها سمعت أحاديث عن مشكلة في وحدة التكييف بالطائرة.

فتحنا أبواب الطوارئ

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك اتصال وتواصل بين أفراد طاقم الطائرة، فيما ارتدى بعضهم أقنعة الأكسجين وملابس مضادة للحريق.

وأوضحت أنهم نجحوا في فتح أبواب الطوارئ في الطائرة وطالبوا الركاب بالهبوط بواسطة المزالج المنسدلة"؛ مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء كانت على المدرج قرب الطائرة.

وقالت إن الطاقم لم يبلغ الركاب بأنها حالة طارئة إلا بعد هبوط الطائرة وفتح أبواب الطوارئ من أجل الإخلاء.

إصابة 15 راكًبا

وعلى الأرض، أصيب 3 أشخاص بالاختناق جراء الدخان، وتمت معالجتهم بعد الهبوط مباشرة؛ بينما تمت معالجة 12 آخرين لتعرضهم لإصابات طفيفة بعد هبوطهم بواسطة المزالج.

تعامل صادم

من جهته، قال المسافر ستيفن ماكونون: إن تعامل شركة الخطوط الجوية البريطانية مع الوضع كان "صادما"، وزعم أنه "لا يوجد أكسجين ولا إعلان بشأن الحادثة"، وأضاف قائلًا: "لقد كانت أكثر تجربة مرعبة في حياتي.. ولم يكن هناك أي رد فعل من طرفكم (بريتيش إيرويز). أمر مثير للصدمة!!".

بيان الشركة

وفي وقت لاحق، قالت شركة الطيران في بيان لها: إن الرحلة "واجهت مشكلة فنية عند وصولها إلى فالنسيا"، وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وأضاف البيان أنه "تم إجلاء جميع المسافرين بأمان بواسطة طاقمنا؛ حيث قابلهم عناصر خدمات الطوارئ على المدرج" قبل نقلهم إلى مبنى المطار.

وأوضح البيان أنه كان هناك 175 مسافرًا على متن الطائرة، بالإضافة إلى 6 هم أفراد طاقم الطائرة وطياريْن اثنين؛ مضيفًا أنه تم نقل 3 أفراد إلى المستشفى كإجراء وقائي.