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بسبب كورونا.. جامعة طيبة تلغي الاختبارات وتستبدلها بـ"التقويم

تشمل طلبة الانتظام والانتساب والتعليم عن بعد والدراسات العليا

أقرت جامعة طيبة إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم، بما يشمل برامج الانتظام والانتساب والتعليم عن بعد والدراسات العليا.

وأوضحت "الجامعة" أن ذلك يأتي بناءً على توجيه وزير التعليم بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، وحرصًا من الجامعة على المصلحة العامة، والعناية بطلابها وطالباتها، بالإضافة لخصوصية شهر رمضان المبارك.

ووجهت عمداء الكليات لديها، باعتماد العمل بإلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم مثل "الكتاب المفتوح، العروض التقديمية، الواجبات، منتديات نقاش، ملفات الإنجاز، المشاريع البحثية"، وغير ذلك من أساليب التقييم التي تتوافق وطبيعة المقرر خلال الفترة من 3 إلى 19 رمضان 1441هـ، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية شعبان 1441هـ.

جامعة طيبة الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب كورونا.. جامعة طيبة تلغي الاختبارات وتستبدلها بـ"التقويم
سبق

أقرت جامعة طيبة إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم، بما يشمل برامج الانتظام والانتساب والتعليم عن بعد والدراسات العليا.

وأوضحت "الجامعة" أن ذلك يأتي بناءً على توجيه وزير التعليم بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، وحرصًا من الجامعة على المصلحة العامة، والعناية بطلابها وطالباتها، بالإضافة لخصوصية شهر رمضان المبارك.

ووجهت عمداء الكليات لديها، باعتماد العمل بإلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم مثل "الكتاب المفتوح، العروض التقديمية، الواجبات، منتديات نقاش، ملفات الإنجاز، المشاريع البحثية"، وغير ذلك من أساليب التقييم التي تتوافق وطبيعة المقرر خلال الفترة من 3 إلى 19 رمضان 1441هـ، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية شعبان 1441هـ.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:12 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

بسبب كورونا.. جامعة طيبة تلغي الاختبارات وتستبدلها بـ"التقويم

تشمل طلبة الانتظام والانتساب والتعليم عن بعد والدراسات العليا

A A A
فهد الغبيوي - المدينة المنورة
2
2,271

أقرت جامعة طيبة إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم، بما يشمل برامج الانتظام والانتساب والتعليم عن بعد والدراسات العليا.

وأوضحت "الجامعة" أن ذلك يأتي بناءً على توجيه وزير التعليم بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، وحرصًا من الجامعة على المصلحة العامة، والعناية بطلابها وطالباتها، بالإضافة لخصوصية شهر رمضان المبارك.

ووجهت عمداء الكليات لديها، باعتماد العمل بإلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم مثل "الكتاب المفتوح، العروض التقديمية، الواجبات، منتديات نقاش، ملفات الإنجاز، المشاريع البحثية"، وغير ذلك من أساليب التقييم التي تتوافق وطبيعة المقرر خلال الفترة من 3 إلى 19 رمضان 1441هـ، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية شعبان 1441هـ.

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