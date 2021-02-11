استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، المبعوثيْن الأممي والأمريكي؛ لبحث المستجدات في اليمن؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".
بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثيْن الأممي والأمريكي لبحث المستجدات في اليمن
استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، المبعوثيْن الأممي والأمريكي؛ لبحث المستجدات في اليمن؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".
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بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثيْن الأممي والأمريكي لبحث المستجدات في اليمنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-11
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:37 AM
بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثيْن الأممي والأمريكي لبحث المستجدات في اليمن
استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، المبعوثيْن الأممي والأمريكي؛ لبحث المستجدات في اليمن؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".
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