النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثيْن الأممي والأمريكي لبحث المستجدات في اليمن

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، المبعوثيْن الأممي والأمريكي؛ لبحث المستجدات في اليمن؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثيْن الأممي والأمريكي لبحث المستجدات في اليمن
سبق

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، المبعوثيْن الأممي والأمريكي؛ لبحث المستجدات في اليمن؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:37 AM

بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوثيْن الأممي والأمريكي لبحث المستجدات في اليمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,182

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، المبعوثيْن الأممي والأمريكي؛ لبحث المستجدات في اليمن؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,011
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,457
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة