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الأخضر السعودي لرفع الأثقال للاحتياجات الخاصة يغادر إلى اليابان

تأهباً للمشاركة في البطولة الدولية

غادر المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم إلى اليابان للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة لآسيا وأوقيانوسيا التي ستستضيفها مدينة كتاكيوشو اليابانية خلال الفترة من 7 حتى 12 سبتمبر 2018 وتعد بطولة إلزامية كونها محطة تأهيلية أساسية لأولمبياد طوكيو 2020 .

وترأس البعثة السعودية رشيد البداح وضمت الإداري سعد الحمدان و 3 رباعين هم خالد الناجم وميسر العليمي وطارق بلغيث تحت إشراف المدرب علي اليامي ومساعده فتحي صدقة , إذ خاض الأخضر مرحلة استعدادية في الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض قبل المشاركة في بطولة اليابان التي ستتبعها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي ستقام العاصمة الإندونيسية جاكرتا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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الأخضر السعودي لرفع الأثقال للاحتياجات الخاصة يغادر إلى اليابان
سبق

غادر المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم إلى اليابان للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة لآسيا وأوقيانوسيا التي ستستضيفها مدينة كتاكيوشو اليابانية خلال الفترة من 7 حتى 12 سبتمبر 2018 وتعد بطولة إلزامية كونها محطة تأهيلية أساسية لأولمبياد طوكيو 2020 .

وترأس البعثة السعودية رشيد البداح وضمت الإداري سعد الحمدان و 3 رباعين هم خالد الناجم وميسر العليمي وطارق بلغيث تحت إشراف المدرب علي اليامي ومساعده فتحي صدقة , إذ خاض الأخضر مرحلة استعدادية في الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض قبل المشاركة في بطولة اليابان التي ستتبعها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي ستقام العاصمة الإندونيسية جاكرتا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
06:49 PM

الأخضر السعودي لرفع الأثقال للاحتياجات الخاصة يغادر إلى اليابان

تأهباً للمشاركة في البطولة الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادر المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم إلى اليابان للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة لآسيا وأوقيانوسيا التي ستستضيفها مدينة كتاكيوشو اليابانية خلال الفترة من 7 حتى 12 سبتمبر 2018 وتعد بطولة إلزامية كونها محطة تأهيلية أساسية لأولمبياد طوكيو 2020 .

وترأس البعثة السعودية رشيد البداح وضمت الإداري سعد الحمدان و 3 رباعين هم خالد الناجم وميسر العليمي وطارق بلغيث تحت إشراف المدرب علي اليامي ومساعده فتحي صدقة , إذ خاض الأخضر مرحلة استعدادية في الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض قبل المشاركة في بطولة اليابان التي ستتبعها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي ستقام العاصمة الإندونيسية جاكرتا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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