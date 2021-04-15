"الانضباط" توقف عبدالرزاق حمد الله مباراتين.. وتغرم عبدالفتاح عسيري والعبيد 20 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله مباراتين لارتكابه سلوكًا غير رياضي بعد نهاية مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، تبدأ من تاريخ الإخطار بمنطوق القرار المؤقت رقم (290/ ل ض / 2021) وتاريخ 7/4/2021م، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) آلاف ريال.

وأشارت أن قرارها هذا غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

وأعلنت اللجنة عدم ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله للمادة (81-6-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، لشبهة قيامه بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب من الفريق المنافس، وبعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصورًا من الناقل الرسمي أصدر رئيس اللجنة منطوق القرار المؤقت رقم (290/ ل ض / 2021) وتاريخ 07/04/2021م، وبعد التحقيق مع لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، وبعد سماع أقوال لاعب فريق نادي الفيصلي وليد الأحمد، الذي أفاد بأن ما قام به لاعب فريق نادي النصر يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتادًا وأن اللمس كان في أسفل الظهر، وبما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه أمرًا طبيعيًا يحدث ما بين اللاعبين. مما يجعل اللجنة تكتفي بما قامت به من تحقيقات.

وأكدت لجنة الانضباط أن قرارها هذا قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما غرمت اللجنة حسين القحطاني لاعب نادي الشباب بعشرة آلاف ريال، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الباطن، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي.

وعاقبت اللجنة لاعبي النصر عبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن العبيد بفرض غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على كل واحد منهما، وذلك لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انترفيو بعد المباراة النصر وضمك ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقاً لتقرير المنسق الإعلامي الوارد للجنة.