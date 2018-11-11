في أقل من 16 ساعة.. مبيعات "علي بابا" تتجاوز 24 مليار دولار

تركز الإقبال في "يوم العزاب" على الهواتف الذكية والحفاضات

حطمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات "يوم العُزاب" الذي سجلته العام الماضي، اليوم (الأحد) متخطية مستوى 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) في أقل من 16 ساعة.

وأتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولى من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 بالمئة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان، وتركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات، وفقاً لـ"رويترز".

و"يوم العُزاب" أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، متخطية يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم "الجمعة السوداء".

وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية مارية كاري وفنانة يابانية تقلد بيونسيه وعرض لسيرك دو سوليه.

وهذا العام، أوضحت "علي بابا" أن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في "يوم العزاب" وأن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر "يوم عُزاب" للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما، أعلنت المجموعة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.