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شاهد.. أول بريطاني مقيم بالمملكة يتلقّى جرعة من لقاح كورونا

أكد أنه لم يشعر بأي ألم والوضع مطمئن واللقاح سهل

تلقى المقيم البريطاني "ستيف وول" جرعة لقاح فيروس كورونا كأول بريطاني تلقّى الجرعة.

وفي هذا الإطار أكد "وول" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه مقيم في المملكة منذ ٥ سنوات، وأنه تلقّى جرعة لقاح للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لم يشعر بأي ألم، والوضع مطمئن، واللقاح سهل، ولم يَنْتَبْهُ أية أعراض، وأنا أشعر جيدًا وحيث تلقيت الجرعة إن شاء الله لن أتعرض إلى الإصابة بالفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أول بريطاني مقيم بالمملكة يتلقّى جرعة من لقاح كورونا
سبق

تلقى المقيم البريطاني "ستيف وول" جرعة لقاح فيروس كورونا كأول بريطاني تلقّى الجرعة.

وفي هذا الإطار أكد "وول" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه مقيم في المملكة منذ ٥ سنوات، وأنه تلقّى جرعة لقاح للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لم يشعر بأي ألم، والوضع مطمئن، واللقاح سهل، ولم يَنْتَبْهُ أية أعراض، وأنا أشعر جيدًا وحيث تلقيت الجرعة إن شاء الله لن أتعرض إلى الإصابة بالفيروس.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
07:32 PM

شاهد.. أول بريطاني مقيم بالمملكة يتلقّى جرعة من لقاح كورونا

أكد أنه لم يشعر بأي ألم والوضع مطمئن واللقاح سهل

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
672

تلقى المقيم البريطاني "ستيف وول" جرعة لقاح فيروس كورونا كأول بريطاني تلقّى الجرعة.

وفي هذا الإطار أكد "وول" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه مقيم في المملكة منذ ٥ سنوات، وأنه تلقّى جرعة لقاح للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لم يشعر بأي ألم، والوضع مطمئن، واللقاح سهل، ولم يَنْتَبْهُ أية أعراض، وأنا أشعر جيدًا وحيث تلقيت الجرعة إن شاء الله لن أتعرض إلى الإصابة بالفيروس.

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