وزير الإسكان.. رقم "1" بين أصدقاء اللاعبين

استقبل ماجد عبدالله وناقش تكامل الشراكة مع الجمعية

استقبل وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في مكتبه بالوزارة، الكابتن ماجد أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.



وقدم الكابتن ماجد عبدالله تقريراً عن نتائج شراكة الإسكان التنموي والجمعية خلال الفترة الماضية، والتي تم من خلالها تسليم مفاتيح السكن للعديد من نجوم كرة القدم السابقين. كما استعرض الكابتن ماجد عبدالله الخطط المستقبلية لتسليم الجمعية لمفاتيح السكن للعديد من اللاعبين المستحقين وفق جدول زمني محدد، بعد دراسة وبحث احتياجهم السكني.



ونقل الكابتن ماجد عبدالله للوزير شكر وتقدير اللاعبين وأسرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، على ما تلقوه من عناية وتقدير نظير خدمتهم للحركة الرياضية؛ من خلال تمثيلهم للأندية والمنتخب السعودي لكرة القدم في فترات سابقة.



وقدمت الجمعية العضوية الفخرية رقم (١) للوزير ماجد الحقيل، كتعبير رمزي عما أحدثه الوزير من تأسيس لنموذج عملي وفعال؛ من خلال الشراكة والتكامل بين الإسكان التنموي من جهة، والجمعيات الخيرية من الجهة الأخرى، والتي ساهمت بالتغيير الإيجابي في حياة من تم تسليمهم من اللاعبين وأسرهم.