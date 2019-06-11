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بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي

فرض غرامة بخمسين ألف جنيه إسترليني وحضور دورة تعليمية

قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب وسط توتنهام ديلي آلي من المشاركة في أول مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد استئناف نشاطه.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي اليوم الخميس قرارًا بإيقاف (آلي) لمباراة واحدة لنشره "فيديو ساخر" حول فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستعود الحياة إلى الملاعب الإنجليزية ابتداءً من 17 يونيو الحالي، من دون حضور الجماهير الرياضية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن فيروس كورونا.

وسيغيب آلي عن مباراة توتنهام على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 19 يونيو، في لقاء بين متنافسين على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما غرّم الاتحاد اللاعب، بخمسين ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار)، كما فرض عليه حضور دورة تعليمية.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي
سبق

قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب وسط توتنهام ديلي آلي من المشاركة في أول مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد استئناف نشاطه.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي اليوم الخميس قرارًا بإيقاف (آلي) لمباراة واحدة لنشره "فيديو ساخر" حول فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستعود الحياة إلى الملاعب الإنجليزية ابتداءً من 17 يونيو الحالي، من دون حضور الجماهير الرياضية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن فيروس كورونا.

وسيغيب آلي عن مباراة توتنهام على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 19 يونيو، في لقاء بين متنافسين على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما غرّم الاتحاد اللاعب، بخمسين ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار)، كما فرض عليه حضور دورة تعليمية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:57 PM

بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي

فرض غرامة بخمسين ألف جنيه إسترليني وحضور دورة تعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب وسط توتنهام ديلي آلي من المشاركة في أول مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد استئناف نشاطه.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي اليوم الخميس قرارًا بإيقاف (آلي) لمباراة واحدة لنشره "فيديو ساخر" حول فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستعود الحياة إلى الملاعب الإنجليزية ابتداءً من 17 يونيو الحالي، من دون حضور الجماهير الرياضية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن فيروس كورونا.

وسيغيب آلي عن مباراة توتنهام على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 19 يونيو، في لقاء بين متنافسين على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما غرّم الاتحاد اللاعب، بخمسين ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار)، كما فرض عليه حضور دورة تعليمية.

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